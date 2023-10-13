القنوات الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد فنزويلا

يستعد منتخب البرازيل الأول لمواجهة منتخب فنزويلا في الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتنطلق المباراة فجر اليوم في تمام الساعة الثالثة والنصف فجرًا كما تُنقل عبر قنوات SSC EXTRA 1 HD , ARENA SPORT 3 HD CROATIA , ARENA SPORT 3 HD BIH.

منتخب البرازيل في الصدارة

البرازيل قبل مواجهة فنزويلا تحتل المركز الأول في التصفيات برصيد 6 نقاط كذلك منتخب راقصي التانجو ثانيًا في الترتيب برصيد 6 نقاط لكن منتخب راقصي السامبا متفوق في فارق الأهداف.

وبدأت مباريات الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال أمس الخميس بمواجهة منتخب كولومبيا لمنتخب أوروجواي في الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وفي مباريات اليوم الجمعة، تقام مباراتان في الثانية فجرًا وهما “الأرجنتين ضد باراجواي” و”بوليفيا ضد الإكوادور”، بينما في الثالثة فجرًا تقام مباراة “تشيلي ضد بيرو” وفي الثالثة والنصف مباراة راقصي السامبا ضد فنزويلا.