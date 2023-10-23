القنوات الناقلة لـ مباراة العين ضد الفيحاء

ينتظر عشاق كرة القدم الآسيوية، مباراة العين ضد الفيحاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

العين ضد الفيحاء

وستنطلق المباراة مساء غدٍ في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، وتُنقل عبر قناتي Bein Sports وSSC.

الفيحاء قبل مواجهة العين الإماراتي، يملك 3 نقاط ومتواجد في المركز الثاني في المجموعة الأولى، بينما يتواجد فريق العين في الصدارة برصيد 6 نقاط.

يذكر أن الفيحاء كان خسر في الجولة الأولى من نادي أهال التركمنستاني وفاز في الجولة الثانية على نادي باختاكور الأوزبكي.