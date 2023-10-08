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في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني

القنوات الناقلة لـ مباراة غرناطة ضد برشلونة

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة غرناطة ضد برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، مباراة غرناطة ضد برشلونة التي تقام الليلة ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

غرناطة ضد برشلونة 

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “نويفو لوس كارمينيس” معقل غرناطة، كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , SUPER SPORT MAXIMO, ELEVEN SPORTS 1 HD , S SPORT 1 HD, DAZN LA LIGA , LA LIGA TV BAR.

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ويسعى برشلونة للفوز وذلك من أجل الصعود إلى وصافة الدوري الإسباني والوصول للنقطة رقم 23.

غرناطة ضد برشلونة - 2

مباريات الجولة التاسعة 

وكانت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، انطلقت أول أمس الجمعة بفوز أتلتيك بيلباو على ألميريا بثلاثية دون رد.

وفي مباريات أمس، فاز جيرونا على قاديش بهدف دون رد، وفاز ريال مدريد على أوساسونا برباعية دون رد، وتعادل ريال مايوركا مع فالنسيا بهدف لكل فريق، وتعادل إشبيلية مع رايو فاليكانو بنتيجة 2/ 2.

وفي مباريات اليوم، فاز لاس بالماس على فياريال بنتيجة هدفين لهدف، وفاز أتلتيكو مدريد على ريال سوسيداد بنتيجة هدفين لهدف، بينما تُقام حاليًّا مباراتا ديبورتيفو ألافيس ضد ريال بييتس وسيلتا فيجو ضد خيتافي.

 

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