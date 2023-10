اللقطات الأولى لأجهزة MacBook Pro وiMac الجديدة من أبل

أعلنت شركة أبل الأمريكية، فجر الثلاثاء، عن أجهزة لوحية جديدة من فئة MacBook Pro وiMac، بالإضافة إلى معالجات M3، وذلك خلال حفل تحت عنوان “بسرعة مخيفة Scary Fast”، والذي بدوره تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، حيث أطلقته شركة أبل تزامنًا مع أعياد الهالوين.

وتستعرض “المواطن” في التقرير التالي أهم مواصفات حواسيب MacBook Pro وiMac بمعالجات M3، التي أطلقتها شركة أبل في مؤتمرها السنوي فجر اليوم الثلاثاء.

وقال نائب رئيس شركة أبل جوني سروجي: إن جهاز MacBook Pro الجديد يأتي بحجمين هما 14 و16 بوصة، مع لون جديد Space Black وتعمل بمعالجات جديدة M3 وM3 Max وM3 Max، والتي ترتكز على دقة تصنيع 3 نانومتر على غرار رقاقة A17 Pro، التي قدمت في إصدارات أبل الأخيرة من هواتف آيفون.

وأوضحت الشركة أن الرقائق الجديدة ستوفر لجهاز MacBook Pro سرعات وجودة أعلى، إلى جانب عمر أطول للبطارية يصل إلى 22 ساعة، إضافة إلى قدرات عالية للمطورين والمحترفين.

وتستهدف سلسلة رقاقات M3 تحسينات في كارت الشاشة، مع تحسين دقة تتبع الأشعة من أجل تعزيز التجربة المرئية، بما يشمل هواة الألعاب الإلكترونية. ورغم تحول مخرج الشحن، أخيرًا، في هواتف آيفون إلى USB-C، إلا أن لوحة المفاتيح والفأرة (mouse) بأنواعها Magic وMagic Trackpad وMagic Mouse تأتي مع منافذ Lightning.

وهذا هو الحفل الثاني الذي قدمت خلاله أبل تحديثات جديدة لحواسيب Mac، فمطلع يناير شهد تقديم إصدارات من حواسيب MacBook Pro بمعالجات جديدة M2 Pro وM2 Max، بجانب تقديم إصدارات جديدة من جهاز “ماك ميني” المكتبي.

كشفت شركة أبل عن 3 رقائق جديدة، جميعها تحت شعار منتج M3 الأوسع. الجيل الحالي من الرقائق هو M2. الأولى شريحة M3 للمبتدئين، وM3 Pro أسرع بنسبة 40%، وشريحة M3 Max أسرع بنسبة 250% لمطوري الذكاء الاصطناعي والفنانين ثلاثي الأبعاد.

The new MacBook Pro. Now in Space Black. Supercharged by the M3 family of chips.

— Apple (@Apple) October 31, 2023