اللقطات الأولى لأجهزة MacBook Pro وiMac الجديدة من أبل

أعلنت شركة أبل الأمريكية، فجر الثلاثاء، عن أجهزة لوحية جديدة من فئة MacBook Pro وiMac، بالإضافة إلى معالجات M3، وذلك خلال حفل تحت عنوان “بسرعة مخيفة Scary Fast”، والذي بدوره تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، حيث أطلقته شركة أبل تزامنًا مع أعياد الهالوين.

أهم مواصفات جهاز MacBook Pro

وتستعرض “المواطن” في التقرير التالي أهم مواصفات حواسيب MacBook Pro وiMac بمعالجات M3، التي أطلقتها شركة أبل في مؤتمرها السنوي فجر اليوم الثلاثاء.

وقال نائب رئيس شركة أبل جوني سروجي: إن جهاز MacBook Pro الجديد يأتي بحجمين هما 14 و16 بوصة، مع لون جديد Space Black وتعمل بمعالجات جديدة M3 وM3 Max وM3 Max، والتي ترتكز على دقة تصنيع 3 نانومتر على غرار رقاقة A17 Pro، التي قدمت في إصدارات أبل الأخيرة من هواتف آيفون.

مزودة برقاقات M3

وأوضحت الشركة أن الرقائق الجديدة ستوفر لجهاز MacBook Pro سرعات وجودة أعلى، إلى جانب عمر أطول للبطارية يصل إلى 22 ساعة، إضافة إلى قدرات عالية للمطورين والمحترفين.

وتستهدف سلسلة رقاقات M3 تحسينات في كارت الشاشة، مع تحسين دقة تتبع الأشعة من أجل تعزيز التجربة المرئية، بما يشمل هواة الألعاب الإلكترونية. ورغم تحول مخرج الشحن، أخيرًا، في هواتف آيفون إلى USB-C، إلا أن لوحة المفاتيح والفأرة (mouse) بأنواعها Magic وMagic Trackpad وMagic Mouse تأتي مع منافذ Lightning.

مؤتمر أبل

وهذا هو الحفل الثاني الذي قدمت خلاله أبل تحديثات جديدة لحواسيب Mac، فمطلع يناير شهد تقديم إصدارات من حواسيب MacBook Pro بمعالجات جديدة M2 Pro وM2 Max، بجانب تقديم إصدارات جديدة من جهاز “ماك ميني” المكتبي.

كشفت شركة أبل عن 3 رقائق جديدة، جميعها تحت شعار منتج M3 الأوسع. الجيل الحالي من الرقائق هو M2. الأولى شريحة M3 للمبتدئين، وM3 Pro أسرع بنسبة 40%، وشريحة M3 Max أسرع بنسبة 250% لمطوري الذكاء الاصطناعي والفنانين ثلاثي الأبعاد.

The new MacBook Pro. Now in Space Black. Supercharged by the M3 family of chips. — Apple (@Apple) October 31, 2023

أهم مواصفات شرائح M3

وأوضحت “أبل”، أن جميع شرائح M3 يمكنها الحصول على عمر بطارية يصل إلى 22 ساعة على جهاز كمبيوتر محمول.

يذكر أنه تحتوي رقاقة M3 على وحدة معالجة مركزية ذات 8 أنوية وما يصل إلى 10 وحدات معالجة رسومات أساسية، بينما تحتوي رقاقة M3 Pro على وحدة معالجة مركزية ذات 12 نواة ووحدة معالجة رسوميات ذات 18 نواة. فيما تأتي رقاقة M3 Max على وحدة معالجة مركزية مكونة من 16 نواة وما يصل إلى 40 نواة على وحدة معالجة الرسومات الخاصة به.

سعر أجهزة MacBook Pro

كما تم تصنيع الرقائق الجديدة باستخدام تقنية 3 نانومتر، والتي تعد حاليًّا تكنولوجيا تصنيع أشباه الموصلات الأكثر تقدمًا من شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية TSMC.

وتحتوي أجهزة MacBook Pro من أبل على منفذ HDMI وفتحة بطاقة SD بالإضافة إلى منافذ USB-C، مقابل طرازات MacBook Air من أبل التي تحتوي على منافذ USB-C فقط. ويأتي جهاز كمبيوتر مكتبي iMac مقاس 24 بوصة محدث، يبدأ بسعر 1299 دولارًا.