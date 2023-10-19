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اعتقال عدد كبير منهم بعد تحذيرات الشرطة

اللقطات الأولى لاقتحام الكونجرس الأمريكي من قبل المتظاهرين ضد أحداث غزة

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
اللقطات الأولى لاقتحام الكونجرس الأمريكي من قبل المتظاهرين ضد أحداث غزة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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اقتحم المئات من المتظاهرين الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، حيث طالبوا بوقف إطلاق النار وإنقاذ غزة من القصف الإسرائيلي المستمر منذ 13 يومًا.

اقتحام مبنى الكونجرس

وعرضت صحيفة “ديلي ميل” و”نيوزويك” اللقطات الأولى لاقتحام مبنى الكونجرس وهي السابقة التي لم تحدث منذ انتخابات الرئاسة الأمريكية 2021، فيما سيطر المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين على مبنى الكابيتول الأمريكي، بينما يطالب المئات بوقف إطلاق النار بين حماس في غزة وإسرائيل.

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وتأتي المظاهرات بعد يوم من قصف مستشفى المعمداني في غزة؛ مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 500 فلسطيني في كارثة وصفت بالمأساة.

مظاهرات أمريكية لدعم غزة

وأفادت “ديلي ميل” بأنه سيطر المتظاهرون على مبنى الكابيتول، حيث كانوا يرتدون قمصانًا سوداء مكتوب عليها “وقف إطلاق النار الآن”، واقتحم بعض المتظاهرين القاعة المستديرة الكبيرة في مبنى مكتب كانون هاوس.

وحمل المتظاهرون ملصقات تحمل رسائل مثل “دعوا غزة تحيا”، فيما قامت شرطة الكابيتول باعتقال 100 شخص من المتظاهرين بعد إطلاق عدة تحذيرات من قبل الشرطة. وقالت شرطة الكابيتول في تصريح بشأن الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين: “لقد حذرنا المتظاهرين من اقتحام لكابيتول، وعندما لم يمتثلوا لأوامرنا بدأنا في اعتقالهم”.

موقف الكونجرس من أحداث غزة

وأكد بعض الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي أن إسرائيل ارتكبت جريمة حرب من خلال استهداف مستشفى عمدًا في غزة.

وبدوره، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح وإدخال نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات، ومحتمل وصولها الجمعة.

وتابع بايدن: “لم نبلغ إسرائيل بأننا سندخل الحرب في حالة انضمام حزب الله للصراع”.

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