“المواطن” توثق أمسية العالية شموخ العقلا بـ28 لقطة

وثقت صحيفة “المواطن” احتفاء معرض الرياض الدولي للكتاب في ختام فعالياته للدورة الحالية، بالشاعرة السعودية العالية “شموخ العقلا”، وذلك وسط مشاركة نخبة من النجوم على مسرح أبو بكر سالم في الرياض.

وجاء هذا التكريم والاحتفاء على خلفية عام الشعر العربي، وتم تكريم “شموخ العقلا” من قبل وزارة الثقافة ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة بعدما أطلت لأول مرة في حفل استثنائي ضمن فعالية معرض الرياض الدولي للكتاب 2023.

تكريم شموخ العقلا

وخطفت شموخ العقلا أنظار الحضور في أول ظهور لها خلال أمسية العالية التي تم تنظيمها على مسرح أبو بكر سالم، على هامش فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، وتعد من أبرز وأنجح الشاعرات السعوديات كونها استطاعت أن تحقق شهرة واسعة في الخليج والوطن العربي، لما تتمتع به من موهبة في كتابة الأشعار والقصائد.

وشهد حفل أمسية العالية “شموخ العقلا” مشاركة سلسلة من النجوم ناصر بن نايف، عايض يوسف، فؤاد عبدالواحد، راشد الفارس، أصالة.

وكرم الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، الدكتور محمد حسن علوان، الشاعرة العالية “شموخ العقلا” خلال فعاليات الأمسية.