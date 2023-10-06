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إقامة مسابقات وألعاب إلكترونية إثرائية

“المواطن” توثق انطلاق الطريق إلى أذكى بـ20 لقطة

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٨ مساءً
“المواطن” توثق انطلاق الطريق إلى أذكى بـ20 لقطة
المواطن - فريق التحرير - تصوير: خالد الحمودي

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وثقت صحيفة “المواطن“، انطلاق فعالية الطريق إلى أذكى التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وتعد أولى مبادرات الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي “أذكى” المخصصة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في المملكة، وذلك في مقر الصالات الرياضية الخضراء بمدينة الرياض.

عروض استثنائية

وتستهدف هذه الفعالية حضورًا جماهيريًّا كبيرًا من طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية ليشهدوا عروضًا استثنائية تجمع ما بين التفكير والإلهام في قوالب ترفيهية تثقيفية تحقق الوصول إلى فهم وإدراك أبعاد تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي إلى جانب تزويدهم بالمعرفة من خلال حضور المختصين في هذه المجالات التقنية المتقدمة.

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وتم خلال الفعالية التي بدأت الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 6:30 مساءً إقامة مسابقات وألعاب إلكترونية إثرائية تُنمي التفكير الإبداعي في إيجاد الحلول البرمجية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل: الحارس الذكي، X/O، Rocket League، بمشاركة مجموعة من مواهب الجيل القادم والمحترفين في الألعاب الإلكترونية حيث تعد من مصادر التعلم الحديثة لمختلف الفئات العمرية الصغيرة.

جيل وطني واعد

وتهدف فعالية (أذكى) إلى صناعة جيل وطني واعد من المبرمجين والمتمكنين من تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي بأسلوب حديث يحقق الأثر بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في تمكين الشباب والارتقاء بهم بوصفهم الطاقة التي لا تنضب.

ويمكن للراغبين في متابعة أحداث الفعالية، بالإضافة إلى مستجدات الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى) متابعة الحساب الرسمي للأولمبياد عبر منصة (إكس) @Athka_sa.

ويهدف الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى اكتشاف المتميزين من طلاب التعليم العام في هاتين المرحلتين في التفكير الحسابي للتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى بناء وتمكين قدرات وكفاءات جيل اليوم في البرمجة والذكاء الاصطناعي، واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة والتنافس العلمي في الأولمبيادات الدولية في مجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعي.

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