النصر الأكثر تسجيلًا من ركلات حرة بدوري المحترفين

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مستوى مميزًا مع المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، ليحتل صدارة قائمة مميزة في الدوري السعودي للمحترفين.

النصر يتصدر الأكثر تسجيلًا من ركلات حرة

ولعب النصر ضد ضمك بالأمس على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بنتيجة 2\1، سجلهما من ركلتين حرتين عن طريق كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا.

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأكثر تسجيلًا للأهداف من الركلات الحرة المباشرة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009 برصيد 33 هدفًا، وبفارق هدف وحيد عن الأهلي.

ورفع العالمي رصيده إلى 22 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك عند 10 نقاط، ليتواجد في المركز الحادي عشر.

تخصص ريمونتادا مع كاسترو

وتُعد مواجهة ضمك هذه المرة الرابعة في جميع بطولات الموسم الرياضي الحالي، التي يقلب فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تأخره إلى فوز، والأولى في دوري روشن السعودي.

وفاز العالمي ضد الهلال بـ2\1، بريمونتادا في نهائي البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”، وتكرر الأمر ذاته مرتين في دوري أبطال آسيا، أمام شباب أهلي دبي الإماراتي، وفاز بنتيجة 4\2، واستقلال دوشنبه الطاجيكي، وكسب بنتيجة 3\1.