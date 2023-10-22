النصر متخصص ريمونتادا هذا الموسم

واصل النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، تألقه اللافت خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وحقق فوزًا هامًا على حساب ضمك.

الفوز على ضمك

ولعب النصر ضد ضمك بالأمس على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.

ورفع العالمي رصيده إلى 22 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك عند 10 نقاط، ليتواجد في المركز الحادي عشر.

النصر يحقق الريمونتادا الرابعة

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك أولًا عن طريق جورج نكودو عند الدقيقة 47، ونجح العالمي في تسجيل هدفين من ركلتين حرتين من خلال البرازيلي أندرسون تاليسكا والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتُعد هذه المرة الرابعة في جميع بطولات الموسم الرياضي الحالي، التي يقلب فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تأخره إلى فوز، والأولى في دوري روشن السعودي.

وفاز النصر ضد الهلال بنتيجة 2\1، بريمونتادا في نهائي البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”، وتكرر الأمر ذاته مرتين في دوري أبطال آسيا، أمام شباب أهلي دبي الإماراتي، وفاز بنتيجة 4\2، وضد استقلال دوشنبه الطاجيكي، وكسب بنتيجة 3\1.