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بعد الفوز على ضمك بثنائية

النصر متخصص ريمونتادا هذا الموسم

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ مساءً
النصر متخصص ريمونتادا هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

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واصل النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، تألقه اللافت خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وحقق فوزًا هامًا على حساب ضمك.

الفوز على ضمك

ولعب النصر ضد ضمك بالأمس على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.

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ورفع العالمي رصيده إلى 22 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك عند 10 نقاط، ليتواجد في المركز الحادي عشر.

النصر ضد ضمك
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

النصر يحقق الريمونتادا الرابعة

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك أولًا عن طريق جورج نكودو عند الدقيقة 47، ونجح العالمي في تسجيل هدفين من ركلتين حرتين من خلال البرازيلي أندرسون تاليسكا والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

النصر وضمك
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

وتُعد هذه المرة الرابعة في جميع بطولات الموسم الرياضي الحالي، التي يقلب فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تأخره إلى فوز، والأولى في دوري روشن السعودي.

وفاز النصر ضد الهلال بنتيجة 2\1، بريمونتادا في نهائي البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”، وتكرر الأمر ذاته مرتين في دوري أبطال آسيا، أمام شباب أهلي دبي الإماراتي، وفاز بنتيجة 4\2، وضد استقلال دوشنبه الطاجيكي، وكسب بنتيجة 3\1.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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