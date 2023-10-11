النصر والهلال الأقوى هجوميًا بدوري روشن

ظهر فريقا النصر والهلال بشكل مميز على الصعيد الهجومي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليتصدر قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف.

النصر والهلال الأكثر تسجيلًا للأهداف

ويتقاسم فريقا النصر والهلال صدارة قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف في دوري روشن السعودي، حيث أحرز كل منهما 26 هدفًا خلال أول 9 جولات هذا الموسم.

ولعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، دورًا كبيرًا في قوة النصر الهجومية؛ بإحرازه لـ10 أهداف، ينفرد بهم بصدارة هدافي دوري روشن السعودي، بجانب زميله السنغالي ساديو ماني، بعدما سجل 6 أهداف.

على الجانب الآخر، تألق 3 لاعبين من الهلال بشكل لافت، وساهم في قوته الهجومية بدوري روشن السعودي، وهم؛ الصربي ألكسندر ميتروفيتش، البرازيلي مالكوم وسالم الدوسري، بعدما أحرز كل منهما 6 أهداف.

قائمة الأقوى هجوميًا

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الثالث بقائمة الأقوى هجوميًا في دوري روشن السعودي برصيد 22 هدفًا، يليه التعاون برصيد 19 هدفًا، فيما حل الاتحاد ثالثًا بعدما سجل 18 هدفًا.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سادسًا في القائمة، بعدما أحرز لاعبوه 17 هدفًا، بالتساوي مع الوحدة، يليه الاتفاق برصيد 16 هدفًا، وبفارق هدف عن ضمك، ثم الشباب برصيد 11 هدفًا.