Icon

لوكاكو: الدوري السعودي سيصبح من الأفضل في العالم Icon بند يسمح لـ تشابي ألونسو بالرحيل لتدريب 3 فرق Icon النصر والهلال الأقوى هجوميًا بدوري روشن Icon الشورى يطالب بتزويد هيئة أموال القاصرين بصكوك الوصايا وبيانات الأوصياء Icon هاري كين يحلم بالسير على خُطى رونالدو وميسي Icon المتحرش اليمني في قبضة شرطة جدة Icon موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني Icon حساب المواطن : استعلام اعتراض الأهلية عبر البوابة الإلكترونية Icon الاتفاق يُلاقي الخالدية في مباراة مغلقة اليوم Icon واين روني يقود برمنجهام سيتي رسميًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد نهاية منافسات الجولة التاسعة

النصر والهلال الأقوى هجوميًا بدوري روشن

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٩ مساءً
النصر والهلال الأقوى هجوميًا بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ظهر فريقا النصر والهلال بشكل مميز على الصعيد الهجومي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليتصدر قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف.

النصر والهلال الأكثر تسجيلًا للأهداف

ويتقاسم فريقا النصر والهلال صدارة قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف في دوري روشن السعودي، حيث أحرز كل منهما 26 هدفًا خلال أول 9 جولات هذا الموسم.

قد يهمّك أيضاً
عارف منتقدًا الإدارة: الاتحاد خسر قبل أن تبدأ المباراة

عارف منتقدًا الإدارة: الاتحاد خسر قبل أن تبدأ المباراة

برشلونة يفقد كوندي في الكلاسيكو

برشلونة يفقد كوندي في الكلاسيكو

نادي النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

ولعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، دورًا كبيرًا في قوة النصر الهجومية؛ بإحرازه لـ10 أهداف، ينفرد بهم بصدارة هدافي دوري روشن السعودي، بجانب زميله السنغالي ساديو ماني، بعدما سجل 6 أهداف.

على الجانب الآخر، تألق 3 لاعبين من الهلال بشكل لافت، وساهم في قوته الهجومية بدوري روشن السعودي، وهم؛ الصربي ألكسندر ميتروفيتش، البرازيلي مالكوم وسالم الدوسري، بعدما أحرز كل منهما 6 أهداف.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

قائمة الأقوى هجوميًا

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الثالث بقائمة الأقوى هجوميًا في دوري روشن السعودي برصيد 22 هدفًا، يليه التعاون برصيد 19 هدفًا، فيما حل الاتحاد ثالثًا بعدما سجل 18 هدفًا.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سادسًا في القائمة، بعدما أحرز لاعبوه 17 هدفًا، بالتساوي مع الوحدة، يليه الاتفاق برصيد 16 هدفًا، وبفارق هدف عن ضمك، ثم الشباب برصيد 11 هدفًا.

الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @FatehClub

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة العامة...

أخبار رئيسية
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالجوف وجازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالجوف وجازان

أخبار أمنية
مصر تعلن نهاية جولة مفاوضات سد النهضة بدون أي تقدم
العالم

مصر تعلن نهاية جولة مفاوضات سد النهضة...

العالم
موعد حساب المواطن الدفعة 71 شاملًا الدعم الإضافي
حساب المواطن

موعد حساب المواطن الدفعة 71 شاملًا الدعم...

حساب المواطن
جماهير الهلال: فريقنا يستحق ملعب مثل البوليفارد هول
الرياضة

جماهير الهلال: فريقنا يستحق ملعب مثل البوليفارد...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى فروع قطار سار
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع قطار سار

وظائف
المركزي السعودي يعلن إصدار تعليمات تغطيات التأمين البحري
السعودية اليوم

المركزي السعودي يعلن إصدار تعليمات تغطيات التأمين...

السعودية اليوم
فوزي الشهري يُثير حيرة الجماهير
آخر الاخبار

فوزي الشهري يُثير حيرة الجماهير

آخر الاخبار