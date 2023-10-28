Icon

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي Icon ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الـ11 Icon مايك بنس ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية 2024 Icon خسارة الوحدة ضد الاتفاق في اللحظات الأخيرة Icon سيول المخواة تملأ الأودية بعد هطول الأمطار الغزيرة Icon 31 هدفًا تمنح النصر لقب الأقوى هجوميًا Icon تعليق الدراسة الحضورية في العلا وظهران الجنوب ورجال ألمع Icon الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد قمة عربية طارئة Icon حضور جماهيري قليل في مباراة الفيحاء ضد النصر Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن مباريات الجولة الـ11

النصر يصعد للوصافة بثلاثية في الفيحاء

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ مساءً
النصر يصعد للوصافة بثلاثية في الفيحاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر، فوزًا كبيرًا على نادي الفيحاء بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر يضرب بثلاثية

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية وتقنية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف إدارية وتقنية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

مايك جونسون لا يملك الخبرة الكافية لإدارة أزمات النواب الأمريكي

مايك جونسون لا يملك الخبرة الكافية لإدارة أزمات النواب الأمريكي

وفي الشوط الثاني، سجل النجم البرازيلي تاليسكا هدفين في الدقيقتين الـ 50 والـ61، ثم قلص اللاعب حسين الشويش الفارق لنادي الفيحاء بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الـ66.

وعند حلول الدقيقة الـ74 سجل اللاعب أوتافيو الهدف الثالث للعالمي.

وبعد مباراة الفيحاء ضد النصر، أصبح رصيد أصفر الرياض 25 نقطة في المركز الثاني في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد نادي الفيحاء عند 14 نقطة في المركز الثامن.

الفيحاء ضد النصر - تاليسكا

مباريات الجولة الـ11

وكانت مباريات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين، افتُتحت بداية من أول أمس الخميس، بتعادل الخليج والتعاون بهدف لكل فريق، وفوز ضمك على الأخدود بثنائية دون رد، بينما تعادل نادي الاتحاد مع فريق الحزم بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي الأمس، فاز الطائي على الرياض بنتيجة 3-2، وفاز الفتح على الرائد بنتيجة هدفين لهدف، وفاز الهلال على الأهلي بثلاثية لهدف.

وفي مواجهات اليوم، فاز أبها على الشباب بنتيجة 2-1، ثم فاز النصر على الفيحاء بثلاثية لهدف.

وتُختتم مباريات الجولة الـ11 من الدوري السعودي، اليوم بلقاء بين الاتفاق والوحدة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي

وظائف
لقاء ثنائي بين محمد بن سلمان والرئيس الكوري في الرياض
السعودية اليوم

لقاء ثنائي بين محمد بن سلمان والرئيس...

السعودية اليوم
لقطات مؤثرة لعامل يودع كفيله بعد 25 عامًا من العمل في مزرعته
السعودية اليوم

لقطات مؤثرة لعامل يودع كفيله بعد 25...

السعودية اليوم
الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف 2023م
حصاد اليوم

الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف...

حصاد اليوم
مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق العلامة الكاملة
الرياضة

مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق...

الرياضة
موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني
السعودية اليوم

موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات...

الرياضة
تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك
الرياضة

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك

الرياضة