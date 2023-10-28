النصر يصعد للوصافة بثلاثية في الفيحاء

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الـ11 مايك بنس ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية 2024 خسارة الوحدة ضد الاتفاق في اللحظات الأخيرة سيول المخواة تملأ الأودية بعد هطول الأمطار الغزيرة 31 هدفًا تمنح النصر لقب الأقوى هجوميًا تعليق الدراسة الحضورية في العلا وظهران الجنوب ورجال ألمع الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد قمة عربية طارئة حضور جماهيري قليل في مباراة الفيحاء ضد النصر الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين
حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر، فوزًا كبيرًا على نادي الفيحاء بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، سجل النجم البرازيلي تاليسكا هدفين في الدقيقتين الـ 50 والـ61، ثم قلص اللاعب حسين الشويش الفارق لنادي الفيحاء بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الـ66.
وعند حلول الدقيقة الـ74 سجل اللاعب أوتافيو الهدف الثالث للعالمي.
وبعد مباراة الفيحاء ضد النصر، أصبح رصيد أصفر الرياض 25 نقطة في المركز الثاني في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد نادي الفيحاء عند 14 نقطة في المركز الثامن.
وكانت مباريات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين، افتُتحت بداية من أول أمس الخميس، بتعادل الخليج والتعاون بهدف لكل فريق، وفوز ضمك على الأخدود بثنائية دون رد، بينما تعادل نادي الاتحاد مع فريق الحزم بنتيجة هدفين لكل فريق.
وفي الأمس، فاز الطائي على الرياض بنتيجة 3-2، وفاز الفتح على الرائد بنتيجة هدفين لهدف، وفاز الهلال على الأهلي بثلاثية لهدف.
وفي مواجهات اليوم، فاز أبها على الشباب بنتيجة 2-1، ثم فاز النصر على الفيحاء بثلاثية لهدف.
وتُختتم مباريات الجولة الـ11 من الدوري السعودي، اليوم بلقاء بين الاتفاق والوحدة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.