النصر يصعد للوصافة بثلاثية في الفيحاء

حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر، فوزًا كبيرًا على نادي الفيحاء بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر يضرب بثلاثية

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل النجم البرازيلي تاليسكا هدفين في الدقيقتين الـ 50 والـ61، ثم قلص اللاعب حسين الشويش الفارق لنادي الفيحاء بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الـ66.

وعند حلول الدقيقة الـ74 سجل اللاعب أوتافيو الهدف الثالث للعالمي.

وبعد مباراة الفيحاء ضد النصر، أصبح رصيد أصفر الرياض 25 نقطة في المركز الثاني في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد نادي الفيحاء عند 14 نقطة في المركز الثامن.

مباريات الجولة الـ11

وكانت مباريات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين، افتُتحت بداية من أول أمس الخميس، بتعادل الخليج والتعاون بهدف لكل فريق، وفوز ضمك على الأخدود بثنائية دون رد، بينما تعادل نادي الاتحاد مع فريق الحزم بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي الأمس، فاز الطائي على الرياض بنتيجة 3-2، وفاز الفتح على الرائد بنتيجة هدفين لهدف، وفاز الهلال على الأهلي بثلاثية لهدف.

وفي مواجهات اليوم، فاز أبها على الشباب بنتيجة 2-1، ثم فاز النصر على الفيحاء بثلاثية لهدف.

وتُختتم مباريات الجولة الـ11 من الدوري السعودي، اليوم بلقاء بين الاتفاق والوحدة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.