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في عاشر جولات دوري روشن

النصر يقلب الطاولة على ضمك ويصعد للمركز الثالث

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٢ مساءً
النصر يقلب الطاولة على ضمك ويصعد للمركز الثالث
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر فوزًا ثمينًا على حساب نادي ضمك بنتيجة 2-1 وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح اللاعب الكاميروني جورج نكودو في إحراز الهدف الوحيد لفريق ضمك بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، مستغلًا خطأ دفاعيًا من لاعبي أصفر الرياض.

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النصر يعود من بعيد

وفي الشوط الثاني، نجح الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي تاليسكا في منح النصر التقدم بعد تفوق ضمك في الشوط الأول.

النصر وضمك - العمري جدا

نجما أصفر الرياض، أحرزا الهدفين خلال 4 دقائق حيث سجل البرازيلي تاليسكا الهدف الأول في الدقيقة الـ52، ثم أضاف رونالدو ثاني الأهداف في الدقيقة الـ56 من ركلة حرة مباشرة.

بعد الفوز، أصبح رصيد أصفر الرياض 22 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ضمك عند 10 نقاط في المركز العاشر.

وتُختتم مباريات اليوم في الجولة العاشرة، بمواجهتين في التاسعة مساءً وهما ” الأهلي ضد الوحدة ” و ” الشباب ضد الطائي”.

 

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