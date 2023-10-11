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بعد مرور 9 جولات

الهلال الأكثر تسديدًا في دوري روشن

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ مساءً
الهلال الأكثر تسديدًا في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، لينفرد بصدارة قائمة الأكثر تسديدًا على المرمى.

الهلال في صدارة القائمة

ويتصدر الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس قائمة أكثر الفرق تسديدًا على المرمى في دوري روشن السعودي، برصيد 186 تسديدة، متفوقًا على النصر صاحب الـ167 تسديدة.

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ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هو الأكثر تسديدًا على المرمى بعد مرور 9 جولات على دوري روشن السعودي، حيث قام لاعبوه بـ71 تسديدة، مقابل 61 تسديدة للنصر، و57 تسديدة للاتحاد والتعاون.

الهلال - مباراة الهلال ضد نافباخور - الهلال ضد الجبلين
لاعبو الفريق

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة التاسعة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ23 نقطة، ثم التعاون برصيد 22 نقطة، يليه النصر، الاتحاد والأهلي بـ19 نقطة.

نادي التعاون
لاعبو الفريق – المصدر spl

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق، ثم الوحدة برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء صاحب المركز التاسع.

ويقع ضمك في المركز العاشر برصيد 10 نقاط، ثم الخليج والشباب بـ9 نقاط، يليه الرياض بـ8 نقاط، ثم الأخدود، أبها والطائي برصيد 7 نقاط، ثم الرائد بـ5 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب بـ3 نقاط.

الحزم
لاعبو الفريق – المصدر @alhazem_fc

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