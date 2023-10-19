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ضمن منافسات دوري روشن

الهلال يسعى لمواصلة تألقه أمام الخليج

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٥ مساءً
الهلال يسعى لمواصلة تألقه أمام الخليج
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، في مواصلة التألق في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام الخليج.

الخليج ضيفًا على الزعيم

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الخليج، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة الغد، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

الهلال في مهمة سهلة

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مهمة سهلة نسبيًّا أمام الخليج، نظرًا لمستوى اللاعبين المميز في دوري روشن السعودي حتى الآن، خاصة على الصعيد الهجومي بتسجيل 26 هدفًا، ليكون الأقوى هجوميًّا بالتساوي مع النصر.

الهلال - مباراة الهلال ضد نافباخور - الهلال ضد الجبلين
لاعبو الفريق

وتعرض الهلال لضربة قوية بعد تأكد غياب النجم البرازيلي نيمار عنه لفترة طويلة، لإصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده ضد أوروغواي.

على الجانب الآخر، تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بقيادة مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل خلال المباريات الأخيرة، وابتعاد عن المراكز الأخيرة، ما يُحفز لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزعيم.

الخليج - الخليج ضد الفتح - دوري روشن السعودي
لاعبو الخليج – المصدر spl

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