Icon

لحظة حصار ورشق طائرة قادمة من إسرائيل في مطار روسي Icon تعادل مثير يحسم مباراة نابولي ضد ميلان Icon أمطار غزيرة حتى الجمعة والمدني: ابقوا في أماكن آمنة Icon ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة العاشرة Icon التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الحزم Icon قوة رد سريع أمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط Icon لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة Icon موعد حفل جائزة أفضل لاعب في آسيا 2022 والقنوات الناقلة Icon  التزاماتك المالية أو إيقاف الخدمات لا تؤثر على استحقاق سكني Icon الوداد يهزم الترجي بهدف نظيف في الدوري الإفريقي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في لقاء الذهاب

الوداد يهزم الترجي بهدف نظيف في الدوري الإفريقي

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
الوداد يهزم الترجي بهدف نظيف في الدوري الإفريقي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الوداد البيضاوي المغربي بالفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد، وذلك في ذهاب الدوري الإفريقي لكرة القدم.

الوداد ضد الترجي

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي.

قد يهمّك أيضاً
الاتحاد يُكرر تعثرات موسم المنافسة من الهبوط

الاتحاد يُكرر تعثرات موسم المنافسة من الهبوط

الصحة العالمية: استعدوا لمواجهة المرض الخطير القادم

الصحة العالمية: استعدوا لمواجهة المرض الخطير القادم

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح اللاعب هشام بوسفيان في إحراز الهدف الوحيد للفريق المغربي من تصويبة قوية بالدقيقة الـ59.

الوداد ضد الترجي - 3

وحافظ الفريق المغربي على فوزه، في مباراة كانت أُقيمت على ملعب مركب محمد الخامس في مدينة دار البيضاء المغربية.

وستقام مباراة العودة يوم الأربعاء المقبل في تونس في تمام السادسة مساء بتوقيت المملكة.

الوداد ضد الترجي - 3

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليق الدراسة الحضورية في تبوك وتيماء غدًا
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية في تبوك وتيماء غدًا

السعودية اليوم
ترتيب الدوري الإيطالي بعد رباعية إنتر ميلان ضد ساليرنيتانا
الرياضة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد رباعية إنتر ميلان...

الرياضة
طريقة دخول بوابة قبولي للتسجيل في المعهد الصناعي برفحاء
السعودية اليوم

طريقة دخول بوابة قبولي للتسجيل في المعهد...

السعودية اليوم
برنامج ريف: 9 قطاعات وأنشطة مدعومة في منطقة المدينة المنورة
السعودية اليوم

برنامج ريف: 9 قطاعات وأنشطة مدعومة في...

السعودية اليوم
ديميرال يخضع لجراحة في الركبة
آخر الاخبار

ديميرال يخضع لجراحة في الركبة

آخر الاخبار
الفيصل: خطوة كبيرة نعيشها بالإعلان عن الترشح لاستضافة مونديال 2034
آخر الاخبار

الفيصل: خطوة كبيرة نعيشها بالإعلان عن الترشح...

آخر الاخبار
تعطيل خرائط غوغل وآبل في إسرائيل وغزة
تكنولوجيا

تعطيل خرائط غوغل وآبل في إسرائيل وغزة

تكنولوجيا
منتخب المغرب يُمطر شباك ليبيريا بثلاثية
الرياضة

منتخب المغرب يُمطر شباك ليبيريا بثلاثية

الرياضة