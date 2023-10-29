الوداد يهزم الترجي بهدف نظيف في الدوري الإفريقي

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي الوداد البيضاوي المغربي بالفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد، وذلك في ذهاب الدوري الإفريقي لكرة القدم.
وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح اللاعب هشام بوسفيان في إحراز الهدف الوحيد للفريق المغربي من تصويبة قوية بالدقيقة الـ59.
وحافظ الفريق المغربي على فوزه، في مباراة كانت أُقيمت على ملعب مركب محمد الخامس في مدينة دار البيضاء المغربية.
وستقام مباراة العودة يوم الأربعاء المقبل في تونس في تمام السادسة مساء بتوقيت المملكة.
الوداد يشعل نصف النهائي..
هشام بوصفيان يسجل الهدف الأول من كرة خادعت حارس الترجي#الوداد_الترجي #الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم | #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/2ul2nRgDYf
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 29, 2023