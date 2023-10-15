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اليوم.. بدء تطبيق جزاءات المخالفات البلدية المحدثة

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٠ مساءً
اليوم.. بدء تطبيق جزاءات المخالفات البلدية المحدثة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه سيتم اليوم البدء في تطبيق العمل بجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدثة.

المخالفات البلدية المحدثة

وتشمل هذه المخالفات بالتفصيل ” مخالفات الأنشطة التجارية، ومخالفات المنشآت الصحية، ومخالفات إتلاف الممتلكات العامة والنظافة العامة، ومخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية، ومخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، ومخالفات محطات الوقود وشحن المركبات الكهربائية، ومخالفات البيع، ومخالفات المباني”.

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الجزاء لذات المخالفة

وبينت الوزارة أنه بعد وقوع الجزاء للمرة الأولى، وذلك لكل من المخالفات الجسيمة الغير موضح بها مهل تصحيحية، وكذلك للمخالفات غير الجسيمة لكل من الأنشطة: “التجارية، النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، والطرق والشوارع، البناء، محطات الوقود، اللوحات الدعائية والإعلانية، الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من مبيعات التبغ”، فإنه يطبق مدة 14 يومًا وذلك كأقل فترة تقع قبل إيقاع الجزاء لذات المخالفة مرة أخرى في حال تكرار حدوثها.

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