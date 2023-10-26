اليوم .. صرف راتب أكتوبر ويك إند سعيد

بدأت الحسابات المصرفية للموظفين في استقبال راتب أكتوبر لهذا الشهر، بعد تقديم موعد الصرف وفقاً لنظام صرف الرواتب.

يأتي ذلك مع إعلان وزارة المالية عن تقديم موعد إيداع الرواتب ليكون يوم الخميس 26 من أكتوبر بمشيئة الله، وذلك لموافقة الموعد المحدد لصرف الراتب يوم الجمعة بتاريخ 27 أكتوبر.

ووفقًا للوزارة، فإنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

موعد صرف الرواتب لعام 2023م

وفيما يلي جدول موعد صرف الرواتب لعام 2023م

الشهر اليوم التاريخ الميلادي

يناير الخميس 26/1/2023

فبراير الاثنين 27/2/2023

مارس الاثنين 27/3/2023

أبريل الخميس 27/4/2023

مايو الأحد 28/5/2023

يونيو الثلاثاء 27/6/2023

يوليو الخميس 27/7/2023

أغسطس الأحد 27/8/2023

سبتمبر الأربعاء 27/9/2023

أكتوبر الخميس 26/10/2023

نوفمبر الاثنين 27/11/2023

ديسمبر الأربعاء 27/12/2023

والمعروف أنه وفق الجدولة الزمنية فإن إيداع الرواتب الحكومية يتم يوم 27 من الشهر الميلادي، وتنص الآلية على تقديم الراتب إلى يوم 26 إن تصادف يوم 27 مع يوم الجمعة أو تأخيره إلى يوم 28 في حال تصادف يوم الإيداع مع يوم السبت.

راتب الضمان الاجتماعي

كما يتبقى أيام قليلة عن إيداع الدفعة 23 من معاش الضمان الاجتماعي والتي يتم صرفها في اليوم الأول من الشهر الميلادي.

وستشهد الدفعة المقبلة تطبيق الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي وفق التوجيه الملكي الكريم، الذي تضمن النص على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش بنسبة 20% أي أن المستفيد الأساسي بدلًا من أن يحصل على 1100 ريال أصبح يحصل على 1320 ريالًا، والمستفيد التابع الذي كان يحصل على 550 ريالًا، سيحصل على 660 ريالًا، وصولًا إلى الحد الأعلى الذي يصل إلى 5 آلاف ريال كدخل كامل للأسرة.