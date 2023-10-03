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بعد مرور عاصفة رعدية في المنطقة

انفجار غامض في أكسفورد يشعل سماء الليل بـ البرتقالي

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ صباحاً
انفجار غامض في أكسفورد يشعل سماء الليل بـ البرتقالي
المواطن - فريق التحرير

شهدت منطقة شمال غربي أكسفورد في بريطانيا انفجارًا غامضًا ضخمًا، وأشعل سماء الليل باللون البرتقالي، بعد مرور عاصفة رعدية في المنطقة، وتم التبليغ عن هذا الانفجار على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أفاد الأشخاص بسماع دوي عالٍ وشهدوا توقفًا مؤقتًا في الكهرباء بعد الحادث.

لهب ضارب للسماء

وتم توثيق الانفجار في مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يظهر اللهب الضارب إلى السماء بعد الانفجار.

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شهد شخص آخر قائلًا: “هذا هائل”. وقد رصدت العديد من سيارات الإطفاء والشرطة توجهها إلى المكان بعد الانفجار.

ووصف شهود العيان الحادث بأنه كان مشهدًا لا يصدق، حيث شهدوا عاصفة رعدية وبرقًا غير عاديين، وقال أحدهم: إن صاعقة ضربت خارج منزلهم مباشرة مما تسبب في دوي هائل ورعب كبير بين السكان.

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