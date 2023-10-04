انقطاع الإنترنت حول العالم كذبة أكتوبر

انتشرت شائعة انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر الجاري، عبر مواقع التواصل كالنار في الهشيم، دون وجود أي سند رسمي أو معلومة موثقة حول الأمر لكن، كما هي العادة في شبكات التواصل فإن الشائعات تجد طريقها بسرعة البرق حول العالم.

شائعة انقطاع الإنترنت

وعلى الرغم من أننا لا نزال بعيدًا عن كذبة أبريل التي اعتاد العالم على أن يسمع فيها شائعات غير منطقية، إلا أن مقطعًا صوتيًا لامرأة سودانية زعمت فيه أنه سيتم قطع الإنترنت في العالم بسبب عواصف شمسية مدعية أن وكالة ناسا الأمريكية هي من أصدر التحذير في حين لم يصدر أي بيان من ناسا حول قطع الإنترنت.

حالات قطع الخدمة

والمعروف أن توفير خدمة الإنترنت هو التزام أصيل للحكومات على مستوى العالم ولا يتم قطع الخدمة إلا في حالات استثنائية مثل حدوث مشكلة في الكيابل التي تنقل النت حول العالم والتي يتجاوز عددها 500 كيبل يصل طول بعضها إلى 40 ألف كلم ويمر بالعديد من الدول قد يصل في بعض الحالات إلى 40 دولة. وعلى الرغم من وجود أقمار صناعية تنقل البيانات حول العالم إلا أن البيانات المنقولة عبر الكيابل أكبر بكثير.

مواجهة بطء الاتصال

لكن المشكلة التي تؤرق الكثير من المستخدمين حول العالم هي بطء سرعة الإنترنت في العديد من المناطق بسبب ضعف التغطية، وهو ما يدفع شركات الاتصالات إلى تحسين جودة الخدمة والبحث عن حلول لمواجهة هذه المشكلة.