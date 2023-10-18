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وجه انتقادًا لاذعًا لنتنياهو

باسم يوسف يلقن الإعلامي بيرس مورغان درسًا قاسيًا بسبب غزة

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
باسم يوسف يلقن الإعلامي بيرس مورغان درسًا قاسيًا بسبب غزة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تصدر الإعلامي باسم يوسف محركات البحث في مصر والعالم العربي، بعد مقابلته المثيرة للجدل مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، والذي تلقى بدوره صدمات متكررة من تعليقات باسم يوسف، خلال نقاش حول الحرب بين إسرائيل وحماس.

مقابلة ساخنة بين باسم ومورجان

وتداولت وسائل الإعلام الغربية والعربية مقاطع من اللقاء المثير للجدل، وقالت صحيفة “مترو” البريطانية: إنه في حلقة من برنامجه التلفزيوني الحواري، استضاف بيرس المذيع الكوميدي المصري باسم يوسف لمناقشة القضية التاريخية لفلسطين خلال صراعها مع إسرائيل، وما إذا كان قرار إسرائيل بقصف غزة في محاولة للتخلص من منظمة حماس، مبررًا مناسبًا لتلك الهجمات التي راح ضحيتها مئات القتلى.

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ومع ذلك، اضطر بيرس، خلال المناظرة، إلى أن يطلب من باسم مرارًا وتكرارًا أن ينتبه إلى لغته بعد أن كان وجه سبابًا بشكل متكرر على الهواء مباشرة، وانتقادات لاذعة للإسرائيليين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كوميديا باسم يوسف السوداء

وتحدث باسم يوسف من خلال حوراه مع بيرس مورجان في البرنامج وبدأ حديثه قائلًا: “بالأيام الأخيرة فقدنا أنا وزوجتي، الاتصال مع عائلتها في غزة فهي فلسطينية، لكن ليس هناك داعٍ للقلق اعتدنا على قتل البشر ثم تهجيرهم أصبح أمر معتاد”.

وأضاف: “وفي الحقيقة إن الفلسطينيين لا يموتون بل يستمرون في العيش، حيث أعلم كل ذلك لأنني متزوج واحدة منهم، وحاولت قتلها عدة مرات وفشلتم”.

هجوم باسم يوسف اللاذع

وردُّ مورغان على أسلوب الكوميديا السوداء الذي انتهجه يوسف لم يمرّ مرور الكرام، فتوجّه إليه الأخير قائلًا: “لا، لا ليست دعابة، فهي حقيقة. لقد حاولتُ التخلّص من زوجتي مرات عدة، ولكن في كلّ مرة كانت تستخدم أطفالنا كدرع حامية لها؛ هو ما يفعله الفلسطينيون بحسب وسائل إعلامكم”.

وردّ يوسف على ما ورد على لسان المحلّل والكاتب الأمريكي بن شابيرو وقال: هو رجل ذكيّ جدًّا، أتابعه وأصدّقه، وكان حلّه الذي اقتبسته هو قتل أكبر عدد ممكن، وضمّ إسرائيل إلى غزة؛ وأيّ شخص يحاول وقف هذا سيكون إرهابيًّا”. وأوضح يوسف: “لقد قُتل أكثر من 3500 شخص، وقصف المستشفى المعمداني بينما أتحدث الآن. كم هو العدد الذي تحتاجه لكي تكون سعيدًا؟”.

تهجير سكان غزة

وعندما سأل المذيع الأمريكي الإعلامي المصري عمَّ سيفعله لو كان إسرائيليًّا! ردَّ باسم: “سأقتل أكبر عدد ممكن من الناس، لأن جميع الظروف تسمح لي بفعل هذا، ولا شيء يوقفني”. وأشار إلى أنّه “في كلّ مرّة تتمكّن إسرائيل من جعل نفسها الضحية، وتحاصر مضطهديها، وتتمكن من الحصول على دور الضحية! واعتبر أنّ “العلاقة مع إسرائيل مثل علاقة مع سيدة نرجسيّة تؤذي بوحشيّة ثمّ تبكي وتلومك”.

كذلك سخر الإعلامي المصري من مقترح الاحتلال تهجير سكان غزة إلى سيناء، وتقمّص شخصية مواطن إسرائيلي يخاطب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فقال: “شاهدت مقابلة مع داني أيالون، كان مستشارًا وسفير إسرائيل في الولايات المتحدة، وهل تعلم ما قاله؟ قال: إنّ الحلّ بالنسبة إلى هؤلاء الفلسطينيين هو الذهاب إلى أرض سيناء الواسعة، والعيش هناك موقتًا، في مدن مخيّمات… موقتًا حتى نبني غزة مجدّدًا، ومن ثَمّ ندعوكم مجدّدًا… يعني عُبط احنا بقى… رأينا هذا الفيلم من قبل”.

واستنكر الإعلامي صمت المجتمع الدولي حيال الانتهاكات الإسرائيلية والمجازر والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

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