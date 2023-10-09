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تعرض لها في مباراة غرناطة

برشلونة يكشف تفاصيل إصابة لامين يامال

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ مساءً
برشلونة يكشف تفاصيل إصابة لامين يامال
المواطن - فريق التحرير

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كشف نادي برشلونة الإسباني، تفاصيل إصابة لاعبه الشاب لامين يامال، وذلك بعد مشاركته أمس في مباراة غرناطة في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وأعلن النادي الكتالوني عبر حسابه في منصة “إكس”: إصابة لامين يامال لاعب الفريق الأول في الفخذ الأيسر، رغم إصابته سيلتحق بالمنتخب الإسباني، وسيتم تقييم حالته طبيًّا من جانب الفريق الطبي في الاتحاد الإسباني لكرة القدم”.

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وكان لامال، شارك في لقاء برشلونة ضد غرناطة أمس الذي انتهى بالتعادل بنتيجة 2/ 2 في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

غرناطة ضد برشلونة 

وخلال المباراة، سجل غرناطة هدفه الأول في الثانية الـ17 مع بداية المباراة عبر لاعبه الإسباني بريان زاراجوزا بعد خطأ قاتل في دفاعات الفريق الكتالوني.

ونجح غرناطة بعد ذلك في تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب زاراجوزا في الدقيقة الـ30.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل الإسباني صاحب الأصول المغربية لامين يامال هدف تقليص الفارق لـ برشلونة في الدقيقة الـ 45.

لامين يامال

وفي الشوط الثاني من مباراة غرناطة ضد برشلونة، ظل الفريق الكتالوني يضغط ليضيف الهدف الثاني عبر سيرجي روبيرتو في الدقيقة الـ 87.

وكانت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، انطلقت الجمعة الماضية بفوز أتلتيك بيلباو على ألميريا بثلاثية دون رد.

وفي مباريات السبت، فاز جيرونا على قاديش بهدف دون رد، وفاز ريال مدريد على أوساسونا برباعية دون رد، وتعادل ريال مايوركا مع فالنسيا بهدف لكل فريق، وتعادل إشبيلية مع رايو فاليكانو بنتيجة 2/ 2.

وفي مباريات أمس الأحد، فاز لاس بالماس على فياريال بنتيجة هدفين لهدف، وفاز أتلتيكو مدريد على ريال سوسيداد بنتيجة هدفين لهدف، وتعادل ريال بيتيس مع ديبورتيفو ألافيس بهدف لكل فريق، وتعادل سيلتا فيجو مع خيتافي بهدفين لكل فريق، وتعادل برشلونة كذلك مع غرناطة بهدفين لكل فريق.

 

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