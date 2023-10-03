Icon

تألق وهدف أول قاريًّا .. نيمار ورونالدو يضعان بصمتهما في دوري أبطال آسيا Icon بريطانيا تترقب زيارة محمد بن سلمان لمواكبة المنافسة الأمريكية على استعادة العلاقات Icon مؤتمر وزير التعليم .. شفافية وتواصل Icon حظر النشر في قضية اتهام ترامب بالاحتيال Icon خطة اشتراك متوقعة من TikTok بدون إعلانات Icon القتل الرحيم لـ 90% من قرود البابون في السعودية هو الحل Icon السعودية تحلق عاليًا وتقدم نموذجًا يُحتذى به في قطاع الطيران العالمي Icon برنامج وصول.. أيام من تحديثات الموقع وانقطاع الخدمات ولا تعويض! Icon رسالة مؤثرة من مُطلقة لـ سكني: كل ما أريده شقة لي ولابنتي Icon براجا وسوسيداد يحققان الفوز في افتتاحية مباريات اليوم بـ دوري أبطال أوروبا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الثانية من دور المجموعات

تألق وهدف أول قاريًّا .. نيمار ورونالدو يضعان بصمتهما في دوري أبطال آسيا

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ مساءً
تألق وهدف أول قاريًّا .. نيمار ورونالدو يضعان بصمتهما في دوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدم كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار أداء مميزًا في مباراتي “النصر ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي” و”الهلال ضد نساجي الإيراني” على الترتيب ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

النصر ضد استقلال دوشنبه

وشهدت مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه أمس الاثنين، إحراز رونالدو هدفه الأول في دوري أبطال آسيا منذ انضمامه للنصر في يناير الماضي كصفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

العلاقات الأخوية تتصدر مباحثات فيصل بن فرحان وملك البحرين

العلاقات الأخوية تتصدر مباحثات فيصل بن فرحان وملك البحرين

كذلك تألق نيمار في مباراة الهلال ونساجي اليوم وسجل هدفه الأول في دوري أبطال آسيا مع الأزرق منذ انضمامه للفريق في صيف العام الحالي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخلال مباراة النصر واستقلال دوشنبه، سجل اللاعب الإيفواري سينين سباعي الهدف الوحيد لفريق استقلال دوشنبه في الدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتأخر العالمي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني بدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الريمونتادا بإحراز هدف التعادل لأصفر الرياض في الدقيقة الـ 66، ثم واصل البرازيلي تاليسكا تألقه ليسجل هدفين للأصفر في الدقيقتين الـ 72 والـ77.

وحافظ أصفر الرياض على تفوقه ليفوز بنتيجة 3/ 1 ويصبح رصيده 6 نقاط متصدرًا المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا، بينما تجمد رصيد فريق استقلال دوشنبه عند نقطة واحدة.

رونالدو جدا - النصر ضد استقلال دوشنبه

الهلال ونساجي

وفي مباراة الهلال ونساجي اليوم، سجل ميتروفيتش الهدف الوحيد لأزرق الرياض في الشوط الأول في الدقيقة الـ17 من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

وفي الشوط الثاني، نجح النجم البرازيلي نيمار في إحراز الهدف الثاني لنادي الهلال بعد مرور 12 دقيقة من بداية الشوط في مباراة نساجي.

نيمار يُبدع

وتلقى النجم البرازيلي تمريرة ذكية ليسجل أول أهدافه آسيويًّا وهدف الأزرق الثاني في شباك الفريق الإيراني في المباراة التي أُقيمت على ملعب “آزادي” في العاصمة الإيرانية طهران.

ثم سجل صالح الشهري الهدف الثالث في الدقيقة الـ92.

نيمار - الهلال ضد ناساجي

وبعد الفوز أصبح رصيد الأزرق 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد نادي ناساجي عند 3 نقاط.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز المالك ينافس محمد المنجم على رئاسة الشباب بعد استبعاد قائمة السيف
الرياضة

عبدالعزيز المالك ينافس محمد المنجم على رئاسة...

الرياضة
لقطات لسيدة ترتبك وتترك سيارتها أمام القطار في صربيا
غرائب

لقطات لسيدة ترتبك وتترك سيارتها أمام القطار...

غرائب
مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح
آخر الاخبار

مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح

آخر الاخبار
الإحصاء: أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في التضخم خلال أغسطس
السعودية اليوم

الإحصاء: أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في التضخم...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر
السوق

الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون...

السوق
تقلبات جوية على بعض مناطق السعودية غدًا
السعودية اليوم

تقلبات جوية على بعض مناطق السعودية غدًا

السعودية اليوم
بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر البشرية في معسكرات سدايا
السعودية اليوم

بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر...

السعودية اليوم
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 284 وظيفة صحية وإدارية
حصاد اليوم

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 284 وظيفة...

حصاد اليوم