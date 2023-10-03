تألق وهدف أول قاريًّا .. نيمار ورونالدو يضعان بصمتهما في دوري أبطال آسيا

قدم كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار أداء مميزًا في مباراتي “النصر ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي” و”الهلال ضد نساجي الإيراني” على الترتيب ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

النصر ضد استقلال دوشنبه

وشهدت مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه أمس الاثنين، إحراز رونالدو هدفه الأول في دوري أبطال آسيا منذ انضمامه للنصر في يناير الماضي كصفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كذلك تألق نيمار في مباراة الهلال ونساجي اليوم وسجل هدفه الأول في دوري أبطال آسيا مع الأزرق منذ انضمامه للفريق في صيف العام الحالي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخلال مباراة النصر واستقلال دوشنبه، سجل اللاعب الإيفواري سينين سباعي الهدف الوحيد لفريق استقلال دوشنبه في الدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتأخر العالمي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني بدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الريمونتادا بإحراز هدف التعادل لأصفر الرياض في الدقيقة الـ 66، ثم واصل البرازيلي تاليسكا تألقه ليسجل هدفين للأصفر في الدقيقتين الـ 72 والـ77.

وحافظ أصفر الرياض على تفوقه ليفوز بنتيجة 3/ 1 ويصبح رصيده 6 نقاط متصدرًا المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا، بينما تجمد رصيد فريق استقلال دوشنبه عند نقطة واحدة.

الهلال ونساجي

وفي مباراة الهلال ونساجي اليوم، سجل ميتروفيتش الهدف الوحيد لأزرق الرياض في الشوط الأول في الدقيقة الـ17 من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

وفي الشوط الثاني، نجح النجم البرازيلي نيمار في إحراز الهدف الثاني لنادي الهلال بعد مرور 12 دقيقة من بداية الشوط في مباراة نساجي.

نيمار يُبدع

وتلقى النجم البرازيلي تمريرة ذكية ليسجل أول أهدافه آسيويًّا وهدف الأزرق الثاني في شباك الفريق الإيراني في المباراة التي أُقيمت على ملعب “آزادي” في العاصمة الإيرانية طهران.

ثم سجل صالح الشهري الهدف الثالث في الدقيقة الـ92.

وبعد الفوز أصبح رصيد الأزرق 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد نادي ناساجي عند 3 نقاط.