تاليسكا ورونالدو يمنحان التقدم لـ النصر في 4 دقائق

نجح الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي تاليسكا في منح النصر التقدم ضد ضمك، بعدما كان الأخير متفوقًا في الشوط الأول بهدف دون رد.

نجما أصفر الرياض، أحرزا الهدفين خلال 4 دقائق حيث سجل البرازيلي تاليسكا الهدف الأول في الدقيقة الـ52، ثم أضاف رونالدو ثاني الأهداف في الدقيقة الـ56 من ركلة حرة مباشرة.

النصر يبحث عن الوصول للمركز الثالث

أصفر الرياض يبحث عن الفوز على ضمك والوصول للنقطة رقم 22 والصعود إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن.

وتُختتم مباريات اليوم في الجولة العاشرة، بمواجهتين في التاسعة مساءً وهما ” الأهلي ضد الوحدة ” و ” الشباب ضد الطائي”.

يذكر أن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن كانت افتُتحت أمس بتعادل الاتحاد والتعاون بهدف لكل فريق، وفوز الفيحاء على الأخدود بنتيجة 2/ 1، وفوز الهلال على الخليج بهدف دون رد، وفوز الفتح على أبها برباعية لهدف.