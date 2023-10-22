تاليسكا يستعيد بريقه مع النصر

خطف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليُساهم في انتصاراته بجميع البطولات خلال الفترة الأخيرة.

تاليسكا يخطف الأنظار

ويُقدم تاليسكا أداء لافتًا مع النصر في آخر 8 مباريات، حيث ساهم في تسجيل 13 هدفًا، بعدما نجح في هز الشباك 11 مرة، وكان آخرها أمام ضمك بالأمس، كما قدم تمريرتين حاسمتين، ليكون مساهمًا بهدف كل 53 دقيقة لعب.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها على منصة “إكس”، إلى أنه أكثر لاعب برازيلي تسجيلًا للأهداف ومساهمة فيها في العالم خلال هذه الفترة، ومنحته تقييمًا 8.09 درجة.

وشارك تاليسكا في 6 مباريات مع النصر بدوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 6 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين وصنع 7 فرص، وقام بـ8 تسديدات على المرمى بدقة 42.1%، و173 تمريرة ناجحة بدقة 84.8%، ولديه 12 مراوغة ناجحة.

فوز النصر أمام ضمك

ولعب النصر ضد ضمك بالأمس على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.

ورفع العالمي رصيده إلى 22 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك عند 10 نقاط، ليتواجد في المركز الحادي عشر.