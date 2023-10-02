تايلور سويفت تحضر مباراة كانساس سيتي قبل حفل السعودية

ظهرت الفنانة الأمريكية تايلور سويفت صحبة صديقتها سابرينا في ملعب ميتلايف قبل مباراة كانساس سيتي تشيفز ضد نيويورك جيتس الليلة.

والمعروف أن سويفت تدعم فريق ترافيس كيلسي وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع واحد التي تظهر فيها في المدرجات حيث سبق لها أن حضرت مباراة الفريق برفقة عدد من نجوم هوليوود أبرزهم صوفي تيرنر وبليك ليفلي ورايان رينولدز وهيو جاكمان.

حفل تايلور سويفت في الرياض

يأتي هذا قبل أيام من حفل المغنية الأمريكية في الرياض المقرر يوم 5 أكتوبر الجاري، والذي سيقام في مكانٍ استثنائي وجميل، وهو ذا وير هاوس بحي جاكس، حيث تفتح أبواب المسرح عند الساعة 7:30 مساءً، وينطلق الحفل في تمام الساعة 8:30 مساءً، ويستمر حتى منتصف الليل.

إيرادات هائلة

وتحظى سويفت بشعبية كبيرة حول العالم ويتابعها قرابة 95 مليون شخص عبر منصة إكس، كما أن عوائد حفلاتها تساهم في إنعاش الاقتصاد بشكل كبير.

ففي مايو الماضي أعلن البنك المركزي الأمريكي أن إيرادات إحدى حفلات سويفت في أمريكا قفزت بالحجوزات في الفنادق إلى أعلى وتيرة منذ جائحة كورونا.

ودفع هذا النمو الهائل في أرباح الأعمال التي ترتبط بنجمة البوب رئيس أحد الشركات الكبرى العاملة في أبحاث السوق إلى أن يؤكد أن اقتصاد تايلور سويفت يفوق في حجمه اقتصاد 50 دولة، وأن ولاء جماهيرها لها يقترب من الولاء لتاج ملكي من حيث أعداد المعجبين.

يذكر أن جامعة نيويورك كانت قد منحت المطربة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت درجة الدكتوراه الفخرية في الفنون الجميلة، وتسلمت الفنانة البالغة من العمر 33 عاماً شهادة الدكتوراه في استاد اليانكي.