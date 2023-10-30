تراجع الدبابات الإسرائيلية من شارع صلاح الدين

تراجعت الدبابات الإسرائيلية من شارع صلاح الدين في غزة بعدما أصابت إحدى الدبابات سيارة مدنية وسط أنباء عن وفاة 3 مدنيين كانوا في السيارة.

دخول شارع صلاح الدين

ووثقت مقاطع فيديو متداولة خلو الشارع من المارة والمركبات بشكل لافت حيث تواجدت دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفة على سيارة تصادف مرورها في الشارع.

وفي وقت لاحق أعلنت حركة حماس أن قواتها أجبرت الدبابات الإسرائيلية على التقهقر والتراجع وأن الشارع لا يوجد به قوات إسرائيلية بحسب قناة العربية.

وأفادت مصادر إعلامية أنه لا يوجد حاليًا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين الفلسطينيين لطبيعتها.

الاجتياح البري

ومنذ اندلاع المواجهات في السابع من أكتوبر الجاري، فتحت إسرائيل النار على قطاع غزة المحاصر ما أدى إلى سقوط أكثر من 8 آلاف شهيد معظمهم من النساء والأطفال فضلًا عن هدم آلاف المباني والمرافق العامة، وهددت إسرائيل بالاجتياح البري لكنها أرجأت العملية أكثر من مرة.

واعترف الجيش الإسرائيلي بحدوث اشتباكات مباشرة بين قواته وقوات المقاومة الفلسطينية في غزة مشيرًا إلى أن العمليات بداية تدريجية في العملية البرية.

وأفاد مراسل العربية بدخول بضع دبابات إسرائيلية وجرافة لمفترق نتساريم جنوبي مدينة غزة.

تصعيد خطير

وتتابع المملكة بقلق شديد واستياء بالغ بدء الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة بوصفه تطورًا وتصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يُعجل بدخول المنطقة دوامة عنف لا مُنتهية لن تنحصر عواقبها في المنطقة فحسب؛ بقدر ما ستُعرض الأمن والسلم الدوليين لتداعيات خطيرة وجسيمة، وتدعو المملكة للوقف الفوري لهذه العملية، تجنيبًا لتفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية، وتؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين ورفع المُعاناة عنهم وإدخال المساعدات الضرورية والعاجلة للمُتضررين ورفض التهجير القسري للمدنيين.