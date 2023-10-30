Icon

ليلة عبدالمجيد عبدالله مميزة في بوليفارد وورلد Icon رادار الطقس في أبها يرصد بداية الحالة المطرية Icon هيئة الطرق: نسبة إنجاز طريق “الخرمة – رنية – بيشة” بلغت 97% Icon الملاكم العالمي تايسون فيوري: السعودية مكان آمن للغاية وشعبها ودود Icon موعد حفل الكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلة Icon موعد مباريات اليوم الاثنين Icon إنقاذ سيدة وجنينها من حمل عالي الخطورة في مستشفى الرس Icon عبدالرحمن بن مساعد لـ مرتزقة الإعلام: لن تؤثر قيد أنملة .. كان غيرك أشطر! Icon وظائف إدارية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون Icon مساند: الأهلية شرط لاستقدام العمالة المنزلية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

تراجع الدبابات الإسرائيلية من شارع صلاح الدين

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٧ مساءً
تراجع الدبابات الإسرائيلية من شارع صلاح الدين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تراجعت الدبابات الإسرائيلية من شارع صلاح الدين في غزة بعدما أصابت إحدى الدبابات سيارة مدنية وسط أنباء عن وفاة 3 مدنيين كانوا في السيارة.

دخول شارع صلاح الدين

ووثقت مقاطع فيديو متداولة خلو الشارع من المارة والمركبات بشكل لافت حيث تواجدت دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفة على سيارة تصادف مرورها في الشارع.

قد يهمّك أيضاً
اللقطات الأولية لاستهداف طابا بمقذوف مجهول

اللقطات الأولية لاستهداف طابا بمقذوف مجهول

أسعار الغاز تشهد انخفاضًا على الرغم من تصعيد الحرب في غزة

أسعار الغاز تشهد انخفاضًا على الرغم من تصعيد الحرب في غزة

وفي وقت لاحق أعلنت حركة حماس أن قواتها أجبرت الدبابات الإسرائيلية على التقهقر والتراجع وأن الشارع لا يوجد به قوات إسرائيلية بحسب قناة العربية.

وأفادت مصادر إعلامية أنه لا يوجد حاليًا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين الفلسطينيين لطبيعتها.

الاجتياح البري

ومنذ اندلاع المواجهات في السابع من أكتوبر الجاري، فتحت إسرائيل النار على قطاع غزة المحاصر ما أدى إلى سقوط أكثر من 8 آلاف شهيد معظمهم من النساء والأطفال فضلًا عن هدم آلاف المباني والمرافق العامة، وهددت إسرائيل بالاجتياح البري لكنها أرجأت العملية أكثر من مرة.

واعترف الجيش الإسرائيلي بحدوث اشتباكات مباشرة بين قواته وقوات المقاومة الفلسطينية في غزة مشيرًا إلى أن العمليات بداية تدريجية في العملية البرية.

وأفاد مراسل العربية بدخول بضع دبابات إسرائيلية وجرافة لمفترق نتساريم جنوبي مدينة غزة.

تصعيد خطير

وتتابع المملكة بقلق شديد واستياء بالغ بدء الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة بوصفه تطورًا وتصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يُعجل بدخول المنطقة دوامة عنف لا مُنتهية لن تنحصر عواقبها في المنطقة فحسب؛ بقدر ما ستُعرض الأمن والسلم الدوليين لتداعيات خطيرة وجسيمة، وتدعو المملكة للوقف الفوري لهذه العملية، تجنيبًا لتفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية، وتؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين ورفع المُعاناة عنهم وإدخال المساعدات الضرورية والعاجلة للمُتضررين ورفض التهجير القسري للمدنيين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل الهلال لمواجهة ناساجي
الرياضة

تشكيل الهلال لمواجهة ناساجي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

وظائف
PIF يبحث مع شركتين عالميتين لإدارة الأصول الإدراج في السعودية
السوق

PIF يبحث مع شركتين عالميتين لإدارة الأصول...

السوق
إعادة انتخاب السعودية لرئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية
السعودية اليوم

إعادة انتخاب السعودية لرئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة...

السعودية اليوم
الحزم عينه على الفوز الأول ضد الرائد
آخر الاخبار

الحزم عينه على الفوز الأول ضد الرائد

آخر الاخبار
ضربات موجعة تسقط مروجي السموم في حائل وجازان
أخبار أمنية

ضربات موجعة تسقط مروجي السموم في حائل...

أخبار أمنية
موظفة فرضت هيبتها حتى المدير يهابها.. الجدية والحدود الفاصلة
السعودية اليوم

موظفة فرضت هيبتها حتى المدير يهابها.. الجدية...

السعودية اليوم
الملك سلمان يصل إلى الرياض قادماً من نيوم
أخبار رئيسية

الملك سلمان يصل إلى الرياض قادماً من...

أخبار رئيسية