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ترتيب الدوري الإسباني بعد ختام مباريات الجولة التاسعة

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٢ مساءً
ترتيب الدوري الإسباني بعد ختام مباريات الجولة التاسعة
المواطن - فريق التحرير

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نجح نادي ريال مدريد في الحفاظ على تواجده في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة التاسعة من عمر المسابقة.

نتائج مباريات الجولة التاسعة

وكانت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، انطلقت الجمعة الماضية بفوز أتلتيك بيلباو على ألميريا بثلاثية دون رد.

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وفي مباريات السبت، فاز جيرونا على قاديش بهدف دون رد، وفاز ريال مدريد على أوساسونا برباعية دون رد، وتعادل ريال مايوركا مع فالنسيا بهدف لكل فريق، وتعادل إشبيلية مع رايو فاليكانو بنتيجة 2/ 2.

وفي مباريات أمس الأحد، فاز لاس بالماس على فياريال بنتيجة هدفين لهدف، وفاز أتلتيكو مدريد على ريال سوسيداد بنتيجة هدفين لهدف، وتعادل ريال بيتيس مع ديبورتيفو ألافيس بهدف لكل فريق، وتعادل سيلتا فيجو مع خيتافي بهدفين لكل فريق، وتعادل برشلونة كذلك مع غرناطة بهدفين لكل فريق.

لامين يامال - غرناطة ضد برشلونة

ترتيب الدوري الإسباني

وجاء ترتيب الدوري الإسباني حاليًا كالتالي: “ريال مدريد في الصدارة برصيد 24 نقطة، جيرونا ثانيًا برصيد 22 نقطة، برشلونة ثالثًا برصيد 21 نقطة، أتلتيكو مدريد رابعًا برصيد 19 نقطة، أتلتيك بيلباو خامسًا برصيد 17 نقطة، ريال سوسيداد سادسًا برصيد 15 نقطة، ريال بيتيس سابعًا برصيد 13 نقطة، رايو فاليكانو ثامنًا برصيد 13 نقطة، فالنسيا تاسعًا برصيد 11 نقطة، لاس بالماس عاشرًا برصيد 11 نقطة.

خيتافي في المركز الـ11 برصيد 10 نقاط، أوساسونا في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط، قاديش في المركز الـ13 برصيد 9 نقاط، إشبيلية في المركز الـ14 برصيد 8 نقاط، ريال مايوركا في المركز الـ15 وفياريال في المركز الـ16 وديبورتيفو ألافيس في المركز السابع عشر ولكل منهم 8 نقاط.

سيلتا فيجو في المركز الـ18 برصيد 6 نقاط، غرناطة في المركز الـ19 ” قبل الأخير” برصيد 6 نقاط، ألميريا في المركز العشرين والأخير برصيد 3 نقاط.

الريال ضد أوساسونا - 1

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