ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة العاشرة

حافظ الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير على صدارته لـ ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد ختام مباريات الجولة العاشرة.

وكانت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من الجمعة الماضية، بفوز توتنهام على كريستال بالاس بهدفين لهدف، وفي مباريات أول أمس السبت، فاز برينتفورد على تشيلسي بنتيجة هدفين دون رد، وفاز آرسنال على شيفيلد يونايتد بخماسية دون ردـ وفاز بورنموث على بيرنلي بهدفين لهدف، بينما تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي مباريات أمس الأحد، فاز إيفرتون على وست هام يونايتد بهدف دون رد، وفاز أستون فيلا على لوتون تاون بثلاثية لهدف، وفاز ليفربول على نوتنغهام بثلاثية دون رد، وتعادل برايتون مع فولهام بهدف لكل فريق، بينما فاز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق توتنهام في المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، آرسنال ثانيًا برصيد 24 نقطة، مانشستر سيتي ثالثًا برصيد 24 نقطة، ليفربول رابعًا برصيد 23 نقطة، أستون فيلا خامسًا برصيد 22 نقطة، نيوكاسل يونايتد في المركز السادس برصيد 17 نقطة، برايتون في المركز السابع برصيد 17 نقطة.

مانشستر يونايتد ثامنًا برصيد 15 نقطة، وست هام يونايتد تاسعًا برصيد 14 نقطة، برينتفورد عاشرًا برصيد 13 نقطة، تشيلسي في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة، ويليه كل من وولفرهامبتون في المركز الـ12 وكريستال بالاس في المركز الـ13 وفولهام في المركز الـ14ولكل منهم 12 نقطة.

إيفرتون في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، نوتنغهام فورست في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط، بورنموث في المركز الـ17 برصيد 6 نقاط، لوتون تاون في المركز الـ18 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط، بيرنلي في المركز الـ19 برصيد 4 نقاط، شيفيلد يونايتد في المركز العشرين والأخير برصيد نقطة.