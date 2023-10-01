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تنطلق غدًا في ختام منافسات الجولة السابعة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام وتشيلسي

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٦ مساءً
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام وتشيلسي
المواطن - فريق التحرير

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حافظ نادي مانشستر سيتي على صدارته لـ ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك رغم خسارته أمس ضد نادي وولفرهامبتون في الجولة السابعة من عمر المسابقة.

نتائج الجولة 

وكانت مباريات أمس في الجولة السابعة، انتهت بفوز أستون فيلا على برايتون بسداسية لهدف، وفوز لوتون تاون على إيفرتون بثنائية لهدف، وفوز كريستال بالاس على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، وفوز نيوكاسل يونايتد على بيرنلي بنتيجة هدفين دون رد، وفاز وست هام يونايتد على شيفيلد يونايتد بثنائية دون رد، وفاز آرسنال على بورنموث برباعية دون رد، وفاز توتنهام على ليفربول بنتيجة 2-1، وفاز وولفرهامبتون على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1.

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وتُختتم مباريات الجولة السابعة غدًا بإقامة مباراة فولهام وتشيلسي في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

توتنهام ضد ليفربول - 1

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتواجد مان سيتي في الصدارة برصيد 18 نقطة، يليه توتنهام هوتسبير ثانيًا وآرسنال ثالثًا ولكل منهما 17 نقطة، ليفربول رابعًا برصيد 16 نقطة، أستون فيلا خامسًا وبرايتون سادسًا ولكل منهما 15 نقطة، وست هام يونايتد سابعًا برصيد 13 نقطة، نيوكاسل يونايتد ثامنًا برصيد 12 نقطة، كريستال بالاس في المركز التاسع برصيد 11 نقطة، مانشستر يونايتد عاشرًا برصيد 9 نقاط، نوتنغهام فورست في المركز الـ11 برصيد 8 نقاط، فولهام في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط، برينتفورد في المركز الـ13 برصيد 7 نقاط، وولفرهامبتون في المركز الـ14 برصيد 7 نقاط، تشيلسي في المركز الـ15 برصيد 5 نقاط، إيفرتون في المركز الـ16 برصيد 4 نقاط، لوتون تاون في المركز الـ17 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط.

وولفرهامبتون ضد مان سيتي

بورنموث في المركز الـ 18 برصيد 3 نقاط، بيرنلي في المركز الـ19 ” قبل الأخير” برصيد نقطة، شيفيلد يونايتد في المركز الـ20 والأخير برصيد نقطة.

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