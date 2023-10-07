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تعديل موعد الاصطفاف الصباحي والحصة الأولى

ترقب الدوام الشتوي في المدارس

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
ترقب الدوام الشتوي في المدارس
المواطن - فريق التحرير

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يترقب ملايين الطلاب بداية تطبيق الدوام الشتوي في المدارس خلال الأسابيع القليلة المقبلة وفق ما هو متبع في السنوات الماضية حيث يتم تعديل موعد الاصطفاف الصباحي وموعد الحصة الأولى وبداية اليوم الدراسي.

تطبيق الدوام الشتوي

وعبر العديد من الطلاب عن سعادتهم بقرب تطبيق التوقيت الشتوي حيث قال فيصل : “طاري الشتاء يسعدك في كل شيء”، أما سحيم فقد علق بالقول :” راح نشتاق للصيف” بينما علقت الهنوف بالقول: “يا حلو الشتاء ولياليه”  فيما قالت جود :”وقت الدلع الدوام الشتوي “.

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الفصول الدراسية الثلاثة

وكان وزير التعليم، يوسف البنيان قد أكد قبل أيام أن نظام الفصول الثلاثة لا يزال تحت التقييم والدراسة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تعزيز قدرة الطلاب والطالبات في السعودية على المنافسة العالمية.

وأشار الوزير إلى التوسع في فرص التدريب التقني والمهني وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير نموذج عمل الشراكات الاستراتيجية وتفعيلها بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص، مما يحقق الاستدامة وجودة المخرجات المتوافقة مع سوق العمل ووظائف المستقبل، مشددًا على زيادة فاعلية شركة كليات التميز في جذب المشغلين الدوليين لنقل الخبرة ودعم تطوير أبناء وبنات الوطن من خريجيها.

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