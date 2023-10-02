Icon

تركي آل الشيخ: لم أتدخل لإقالة جيسوس Icon شرطي أمريكي يعتدي بعنف على مراهقين بسبب مزحة Icon ترامب يمثل أمام قاضٍ وصفه بالمختل Icon تركي آل الشيخ يُعلق على إمكانية مشاركة الاتحاد والأهلي بموسم الرياض Icon آل الشيخ: فرق عالمية طلبت ملاقاة النصر بكأس موسم الرياض Icon تركي آل الشيخ: الهلال سيلعب في “المملكة أرينا” لـ4 مواسم Icon إطلاق كتيب موسم الرياض 2023 بتجارب ترفيهية جديدة Icon كريستيانو رونالدو متحفز لترك بصمته الأولى آسيويًّا Icon الهلال يتخطى الـ100 ألف مشجع في ملعبه Icon أقصر سيارة في العالم تسير بـ 5 عجلات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
مقابل الحصول على 40 مليون ريال

تركي آل الشيخ: الهلال سيلعب في “المملكة أرينا” لـ4 مواسم

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
تركي آل الشيخ: الهلال سيلعب في “المملكة أرينا” لـ4 مواسم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، تفاصيل تعاقد الهلال على استضافة ملعب “المملكة أرينا” لمباريات الفريق الأول لكرة القدم.

تركي آل الشيخ يكشف التفاصيل

وقال تركي آل الشيخ: “إدارة الهلال تواصلت معنا بخصوص ملعب المملكة أرينا ورأينا أن التعاقد سيدر فائدة مالية لنا.. واستخدام الهلال للملعب لن يتعارض مع فعاليات موسم الرياض”.

قد يهمّك أيضاً
أصابع الاتهام تشير إلى واجهات الكلايدنج في حريق حي العليا

أصابع الاتهام تشير إلى واجهات الكلايدنج في حريق حي العليا

حكام مباريات اليوم في كأس الملك

حكام مباريات اليوم في كأس الملك

وتابع تركي آل الشيخ خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”: “الهلال سيدفع مبالغ إضافية للطلبات التي نشأت بعد عقده في ملعب المملكة أرينا”.

الهلال - مباراة الهلال ضد نافباخور - الهلال ضد الجبلين
لاعبو الهلال

وأضاف: “جدولنا فعاليات موسم الرياض في 2024 لتتناسب مع استحقاقات الهلال في الملعب.. حصلنا على 40 مليون ريال من عقد النادي لملعب المملكة أرينا”.

وأردف تركي آل الشيخ، قائلًا: “الهلال سيبدأ الدفع المالي لملعب المملكة أرينا من أغسطس القادم ومدة العقد 4 مواسم وحتى يتم تجهيز ملعبهم الجديد”.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ملعب المملكة أرينا

وكان آل الشيخ، قد أعلن عن تصميم ملعب المملكة أرينا “بوليفارد هول“، وأكد أنه سيكون مشابهًا لملعب نادي شالكة الألماني “فيلتينس أرينا”، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف متفرجٍ بحد أقصى.

وتقوم فكرة ملعب نادي شالكة بأنه مغطى بسقف إلكتروني، ويتم إغلاقه عند المطر من أجل الحفاظ عليه، كما أن العشب فيه إلكتروني، واحتضن مباريات كأس العالم 2006، والعديد من الأحداث والحفلات العالمية.

بوليفارد هول - 2 - تركي آل الشيخ

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماكرون يتهم العسكريين في النيجر بـاحتجاز السفير الفرنسي
العالم

ماكرون يتهم العسكريين في النيجر بـاحتجاز السفير...

العالم
وزارة الطاقة تعلن عن 56 وظيفة في 11 مدينة
حصاد اليوم

وزارة الطاقة تعلن عن 56 وظيفة في...

حصاد اليوم
حكام مباريات اليوم بالجولة الثامنة من دوري روشن
آخر الاخبار

حكام مباريات اليوم بالجولة الثامنة من دوري...

آخر الاخبار
آل هيازع: دولة العلم والريادة الاقتصادية والتنموية تمثل رؤية قيادة حكيمة
السعودية اليوم

آل هيازع: دولة العلم والريادة الاقتصادية والتنموية...

السعودية اليوم
إعلان سعودي مرتقب لإبرام اتفاق سكة حديد مع 3 دول
السعودية اليوم

إعلان سعودي مرتقب لإبرام اتفاق سكة حديد...

السعودية اليوم
رونالدو ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي
آخر الاخبار

رونالدو ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي

آخر الاخبار
قادة مجموعة العشرين G20 طلبوا عقد اجتماعات مع محمد بن سلمان
السعودية اليوم

قادة مجموعة العشرين G20 طلبوا عقد اجتماعات...

السعودية اليوم
إحباط تهريب أكثر من 114 كيلو حشيش بمنفذ الربع الخالي
السعودية اليوم

إحباط تهريب أكثر من 114 كيلو حشيش...

السعودية اليوم