تركي آل الشيخ: الهلال سيلعب في “المملكة أرينا” لـ4 مواسم

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كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، تفاصيل تعاقد الهلال على استضافة ملعب “المملكة أرينا” لمباريات الفريق الأول لكرة القدم.
وقال تركي آل الشيخ: “إدارة الهلال تواصلت معنا بخصوص ملعب المملكة أرينا ورأينا أن التعاقد سيدر فائدة مالية لنا.. واستخدام الهلال للملعب لن يتعارض مع فعاليات موسم الرياض”.
وتابع تركي آل الشيخ خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”: “الهلال سيدفع مبالغ إضافية للطلبات التي نشأت بعد عقده في ملعب المملكة أرينا”.
وأضاف: “جدولنا فعاليات موسم الرياض في 2024 لتتناسب مع استحقاقات الهلال في الملعب.. حصلنا على 40 مليون ريال من عقد النادي لملعب المملكة أرينا”.
وأردف تركي آل الشيخ، قائلًا: “الهلال سيبدأ الدفع المالي لملعب المملكة أرينا من أغسطس القادم ومدة العقد 4 مواسم وحتى يتم تجهيز ملعبهم الجديد”.
وكان آل الشيخ، قد أعلن عن تصميم ملعب المملكة أرينا “بوليفارد هول“، وأكد أنه سيكون مشابهًا لملعب نادي شالكة الألماني “فيلتينس أرينا”، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف متفرجٍ بحد أقصى.
وتقوم فكرة ملعب نادي شالكة بأنه مغطى بسقف إلكتروني، ويتم إغلاقه عند المطر من أجل الحفاظ عليه، كما أن العشب فيه إلكتروني، واحتضن مباريات كأس العالم 2006، والعديد من الأحداث والحفلات العالمية.