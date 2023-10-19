Icon

أنغام تُفحم متحدث جيش الاحتلال: أنتَ يا اسمك إيه.. عارف يعني إيه مصرية؟ Icon إصابة نيمار تُعيد للأذهان بداية عموري مع الهلال Icon ولي العهد ورئيس إندونيسيا يشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات Icon كأس موسم الرياض للتنس يشهد مشاركة ديوكوفيتش وأنس جابر Icon تركي غيور حاول خنق عشيقته فجرًا فقتل وأصاب 4 آخرين Icon بروزوفيتش قد يغيب عن النصر ضد ضمك Icon القبض على مروج في القصيم بحوزته مخدرات وأسلحة ومسروقات Icon تراجع معظم أسواق الخليج وسط مخاوف من أزمة غزة Icon رئيس برشلونة يحسم إمكانية استعارة ميسي Icon فيرمينو يطمح في استعادة بريقه مع الأهلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
زعم أنه يعاني من مرضٍ نفسي وأنه لا يتذكر أي شيء

تركي غيور حاول خنق عشيقته فجرًا فقتل وأصاب 4 آخرين

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٥ مساءً
تركي غيور حاول خنق عشيقته فجرًا فقتل وأصاب 4 آخرين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

صُدم سكان حي شعبي يقع في ولاية أضنة التركية الواقعة جنوبي البلاد على الحدود مع سوريا، من جريمة ارتكبها رجل تركي أراد التخلص من عشيقته، فقتل شخصًا واحدًا وأصاب 3 آخرين بجروح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية أفادت أيضًا أن الجريمة وقعت عند الساعة الثالثة من فجر اليوم الخميس.

وبحسب وسائل الإعلام، حاول رجل تركي يدعى أحمد جان غبن، خنق عشيقته في شقة تقع في شارع سيحان بولاية أضنة، لكنها صرخت، فحاول 4 رجال إنقاذها، وهو ما تمّ بالفعل، إلا أن نجاتها من الخنق على يد عشيقها كان مكلفًا فقد قُتِل شخص واحد وأصيب 3 آخرون بجروح جرّاء ذلك.

قد يهمّك أيضاً
اليوم.. بدء تطبيق جزاءات المخالفات البلدية المحدثة

اليوم.. بدء تطبيق جزاءات المخالفات البلدية المحدثة

طيران ناس يطلق رحلة مباشرة بين أنقرة وجدة ابتداءً من 7 نوفمبر

طيران ناس يطلق رحلة مباشرة بين أنقرة وجدة ابتداءً من 7 نوفمبر

إطلاق نار

وبحسب التفاصيل التي أوردتها وسائل الإعلام نقلًا عن عشيقة الرجل التركي، فقد قام عشيقها بإطلاق النار من مسدّسه الشخصي على 4 رجال كانوا يحاولون إخراج عشيقته من بين يديه، وهو ما أدى لمقتل شخصٍ واحد وإصابة 3 آخرين بجروح وهم يتلقون العلاج الآن في مستشفى سيحان الحكومي الذي يقع في وسط الولاية.

ووفق مصادر “العربية. نت” لم تكن عشيقة الرجل التركي على معرفة مسبقة بالرجال الأربعة الذين قاموا بإنقاذها، إلا أنهم كانوا جميعًا في شقةٍ قريبة منها عندما سمعوا صراخها وحاولوا إنقاذها لاحقًا.

وذكر موقع تلفزيون “إن تي في” NTV المحلي أن الشرطة اعتقلت المهاجم عقب مرور ساعات بعد جريمته التي راح ضحيتها شخص واحد.

وكشف الموقع أن المهاجم مدمن مخدّرات وقد أقدم على ارتكاب جريمته على ما يبدو دون وعي، لكن التحقيقات متواصلة معه لمعرفة المزيد من التفاصيل.

مرض نفسي

ويعود سبب محاولته في خنق عشيقته إلى غيرته عليها، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للتلفزيون المحلي “إن تي في” NTV والذي اكتفى بذكر اسم عشيقته “نسرين” مضافًا إليه حرف “س” وهو الحرف الأول من اسم عائلتها.

وفارق أحد منقذي نسرين الحياة بطلق ناري في عنقه، في حين تعددت إصابات الثلاثة الآخرين وبينهم واحدٌ أصيب بطلقٍ ناري في قدمه.

ورغم أن مرتكب الجريمة حاول الفرار من الشرطة، لكن مكتب جرائم القتل تمكن من إلقاء القبض عليه اليوم وزعم أنه يعاني من مرضٍ نفسي وأنه لا يتذكر أي شيء عن الجريمة التي حصلت لأنه كان تحت تأثير الكحول، وفق ما أفاد في شهادته الأولية للشرطة قبل أن يتمّ تحويله لاحقًا إلى المحكمة.

وقالت عشيقته في إفادتها للشرطة بدورها: إنها تعاني من أزمة مع عشيقها الذي حاول خنقها فأطلق النار على رجالٍ حاولوا مساعدتها من الشقة المجاورة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

7 مؤشرات لتلف بخاخات الوقود في سياراتك
أخبار السيارات

7 مؤشرات لتلف بخاخات الوقود في سياراتك

أخبار السيارات
آخرهم أحمد شراحيلي .. الرباط الصليبي يُكبد الاتحاد خسائر كبيرة
الرياضة

آخرهم أحمد شراحيلي .. الرباط الصليبي يُكبد...

الرياضة
ماريوت الدولية توقع اتفاقية مع ⁧نيوم⁩ لافتتاح فندقين في تروجينا
حصاد اليوم

ماريوت الدولية توقع اتفاقية مع ⁧نيوم⁩ لافتتاح...

حصاد اليوم
ترامب يسخر من بايدن ويقلد حركاته: أين أنا !
العالم

ترامب يسخر من بايدن ويقلد حركاته: أين...

العالم
مصري يعيش في عرعر منذ 20 عامًا يحفظ الشعر النبطي
السعودية اليوم

مصري يعيش في عرعر منذ 20 عامًا...

السعودية اليوم
43 ألف نازح بسبب فيضانات ليبيا
العالم

43 ألف نازح بسبب فيضانات ليبيا

العالم
الشباب يواصل نتائجه الإيجابية برباعية في الحزم
الرياضة

الشباب يواصل نتائجه الإيجابية برباعية في الحزم

الرياضة
في اليوم الوطني.. السعودية تبهر العالم بتقدمها وخطواتها الوثابة نحو المقدمة
السعودية اليوم

في اليوم الوطني.. السعودية تبهر العالم بتقدمها...

السعودية اليوم