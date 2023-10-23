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تشكيل الأهلي المصري المتوقع لمواجهة سيمبا

الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ صباحاً
تشكيل الأهلي المصري المتوقع لمواجهة سيمبا
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم غدًا الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة.

الأهلي المصري ضد سيمبا

وتبدأ المباراة مساء الثلاثاء في الخامسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر على ملعب القاهرة الدولي، كما تنقل المباراة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية وقناة On Time Sports المصرية.

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تشكيل الأهلي المتوقع سيكون مكونًا من: “محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، محمد هاني، رامي ربيعة، كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، أليو ديانج، أفشة، رضا سليم، محمود عبدالمنعم كهربا، بيرسي تاو”.

سيمبا ضد الأهلي - 34

نتيجة لقاء الذهاب

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى يوم الجمعة الماضية في تنزانيا بنتيجة 2/ 2، حيث افتتح النادي الأهلي التسجيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول عبر نجمه المغربي رضا سليم.

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة، سجل فريق سيمبا هدفين عبر كل من دينيس كيبو وساديو كانوتيه في الدقيقتين الـ 52 والـ60.

وقاتل الأهلي بعد ذلك ليُحرز هدف التعادل عبر اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا” في الدقيقة الـ63.

سيمبا ضد الأهلي المصري - 23

 

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