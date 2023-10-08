تصرف غريب من المنتخب الفرنسي بعد ظهور جيرو حارسًا

أظهر المنتخب الفرنسي رد فعل غريبًا، وذلك بعد ظهور مهاجمه، أوليفيه جيرو حارسًا في الدقائق الأخيرة من مباراة ميلان وجنوى أمس في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وكان النجم الفرنسي جيرو ارتدى قميص مواطنه مايك ماينان حارس الميلان بعد طرد الأخير بسبب تدخله العنيف على أحد لاعبي جنوى.

المنتخب الفرنسي وضع صورة نجم ميلان في قائمة حراس المرمى للمنتخب في المستقبل ونشرها عبر حسابه في منصة ” إكس” بعنوان : “يجب علينا تحديث قائمة حراسنا من جديد”.

تعليق جيرو

نجم ميلان كان وجه رسالة مباشرة للجماهير بعد الفوز في مباراة جنوى وتصديه لإحدى الكرات الخطيرة قائلًا: ” جماهير ميلان، لقد حققنا 3 نقاط مهمة، وأنا معجب للغاية بروح الفريق”.

وكان الشوط الأول من مباراة جنوى وميلان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم نجح الأمريكي كريستيان بوليسيتش في إحراز هدف الفوز لفريق ميلان في الدقيقة الـ87 من عمر المباراة.

وبعد الفوز، أصبح رصيد ميلان 21 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد جنوى عند 8 نقاط في المركز الـ14.

وكانت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، انطلقت الجمعة بتعادل إمبولي ضد أودينيزي بدون أهداف، وتعادل ليتشي مع ساسولو بهدف لكل فريق.

أوليفييه جيرو ينقذ ميلان بتصد عالمي في الثواني الأخيرة أمام هجوم جنوى 🧤 حارس المرمى #جنوى_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/tN708bBZFn — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 7, 2023

وفي مباريات السبت، تعادل إنتر ميلان مع بولونيا بهدفين لكل فريق، وفاز يوفنتوس على تورينو بهدفين دون رد، وفاز ميلان على جنوى.

وفي اليوم، تُقام مباريات ” مونزا ضد ساليرنيتانا” و ” لاتسيو ضد أتالانتا” و ” فروسينوني ضد هيلاس فيرونا” و ” كالياري ضد روما” و ” نابولي ضد فيورنتينا”.