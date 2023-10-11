تضاعف عدد الأثرياء المالكين لأكثر من 100 مليون دولار حول العالم

أفضل تخصصات جامعية في المستقبل معبر رفح يتعرض لقصف الطائرات الإسرائيلية للمرة الثانية في 24 ساعة كوليبالي: نيمار ليس مغرورًا ولكن ! لقطات من خلف الكواليس قبل انطلاق شاعر الراية التعليم تُشارك في اليوم العالمي للصحة النفسية بعدة محاور رونالدو يُبهر زملاءه في معسكر البرتغال بمهاراته في كرة السلة ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي يرسم ملامح المستقبل لقطات من انضمام نيمار لمعسكر منتخب البرازيل سببان وراء اعتزال هازارد كرة القدم نهائيًّا تجنب 8 عناصر غذائية لإنقاص الوزن بفاعلية
تضاعف عدد سكان العالم فائقي الثراء الذين تبلغ ثرواتهم 100 مليون دولار أو أكثر، خلال العشرين عامًا الماضية مع ارتفاع أسعار الأصول في جميع أنحاء العالم.
ووفقًا لتقرير جديد صدر عن شركة “هينلي آند بارتنرز- Henley & Partners”، يوجد الآن 28.4 ألف شخص تتجاوز ثروة كل منهم المائة مليون دولار، بزيادة 12% عن العام الماضي وأكثر من ضعف العدد المسجل في عام 2003.
وجاء هذا الارتفاع الكبير في أعداد فائقي الثراء، مدفوعًا بالنمو السريع لقيم الأصول الذي يغذيه انخفاض أسعار الفائدة، والذي عزز قيم كل شيء من العقارات والأراضي إلى الأسهم والشركات الخاصة والأعمال الفنية.
كما ساعد الارتفاع الحاد في ثروات رواد قطاع التكنولوجيا الذي انتعشت أعماله بشكل كبير خلال هذه الفترة، خاصة في الولايات المتحدة، على تغذية هذا الاتجاه.
ووفقًا لبيانات من مصادر عدة، ارتفع أيضًا عدد المليارديرات في العالم من أقل من 500 شخص في عام 2003 إلى أكثر من 2600 اليوم.
وقال أندرو أمويلز، رئيس قسم الأبحاث في نيو وورلد ويلث: “لقد انخفضت قيمة المال، لذلك فإنه من حيث القيمة الدولارية، نتوقع المزيد من أصحاب الملايين”. “لقد كان مدفوعًا أيضًا بالنمو القوي في الولايات المتحدة وآسيا”.
وقال أمويلز: إن معظم أصحاب الملايين اليوم حققوا ثرواتهم من خلال إنشاء شركاتهم الخاصة أو المساعدة في تمويل الشركات الناشئة. ولا تزال الولايات المتحدة هي العاصمة المهيمنة لريادة الأعمال وأصحاب الملايين، حيث تبلغ ثروة 38% من سكان العالم 100 مليون دولار أو أكثر، وفقًا للتقرير.
وجاء ترتيب الدول التي لديها أكبر عدد من المليونيرات كالتالي:
وجاءت المدن التي تضم أكبر عدد من المليونيرات:
وتوقع التقرير أنه مع انتهاء عصر أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في الوقت الحالي، قد يتباطأ معدل نمو أصحاب الملايين. ومن الممكن أن ينمو عدد المليونيرات بنسبة 38% خلال العقد المقبل، من 28420 شخصًا إلى حوالي 39000 شخص بحلول عام 2033. وقال رئيس قسم الأبحاث في نيو وورلد ويلث أمويلز: “يبدو أن السنوات العشر المقبلة ستكون أبطأ من السنوات العشر الماضية بالنسبة لحجم ثروات أثرياء العالم”.