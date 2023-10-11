تضاعف عدد الأثرياء المالكين لأكثر من 100 مليون دولار حول العالم

تضاعف عدد سكان العالم فائقي الثراء الذين تبلغ ثرواتهم 100 مليون دولار أو أكثر، خلال العشرين عامًا الماضية مع ارتفاع أسعار الأصول في جميع أنحاء العالم.

تضاعف عدد أثرياء العالم

ووفقًا لتقرير جديد صدر عن شركة “هينلي آند بارتنرز- Henley & Partners”، يوجد الآن 28.4 ألف شخص تتجاوز ثروة كل منهم المائة مليون دولار، بزيادة 12% عن العام الماضي وأكثر من ضعف العدد المسجل في عام 2003.

وجاء هذا الارتفاع الكبير في أعداد فائقي الثراء، مدفوعًا بالنمو السريع لقيم الأصول الذي يغذيه انخفاض أسعار الفائدة، والذي عزز قيم كل شيء من العقارات والأراضي إلى الأسهم والشركات الخاصة والأعمال الفنية.

ارتفاع المليارديرات حول العالم



كما ساعد الارتفاع الحاد في ثروات رواد قطاع التكنولوجيا الذي انتعشت أعماله بشكل كبير خلال هذه الفترة، خاصة في الولايات المتحدة، على تغذية هذا الاتجاه.

ووفقًا لبيانات من مصادر عدة، ارتفع أيضًا عدد المليارديرات في العالم من أقل من 500 شخص في عام 2003 إلى أكثر من 2600 اليوم.

سبب الثراء الفائق

وقال أندرو أمويلز، رئيس قسم الأبحاث في نيو وورلد ويلث: “لقد انخفضت قيمة المال، لذلك فإنه من حيث القيمة الدولارية، نتوقع المزيد من أصحاب الملايين”. “لقد كان مدفوعًا أيضًا بالنمو القوي في الولايات المتحدة وآسيا”.

وقال أمويلز: إن معظم أصحاب الملايين اليوم حققوا ثرواتهم من خلال إنشاء شركاتهم الخاصة أو المساعدة في تمويل الشركات الناشئة. ولا تزال الولايات المتحدة هي العاصمة المهيمنة لريادة الأعمال وأصحاب الملايين، حيث تبلغ ثروة 38% من سكان العالم 100 مليون دولار أو أكثر، وفقًا للتقرير.

ترتيب الدول

وجاء ترتيب الدول التي لديها أكبر عدد من المليونيرات كالتالي:

الولايات المتحدة: 10,660

الصين: 2358 ألمانيا: 1050

الهند: 1,035

وجاءت المدن التي تضم أكبر عدد من المليونيرات:

نيويورك: 775

منطقة خليج سان فرانسيسكو: 692

لوس أنجلوس: 504

لندن: 388

بكين: 365

توقعات بشأن ثروات المليارديرات

وتوقع التقرير أنه مع انتهاء عصر أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في الوقت الحالي، قد يتباطأ معدل نمو أصحاب الملايين. ومن الممكن أن ينمو عدد المليونيرات بنسبة 38% خلال العقد المقبل، من 28420 شخصًا إلى حوالي 39000 شخص بحلول عام 2033. وقال رئيس قسم الأبحاث في نيو وورلد ويلث أمويلز: “يبدو أن السنوات العشر المقبلة ستكون أبطأ من السنوات العشر الماضية بالنسبة لحجم ثروات أثرياء العالم”.