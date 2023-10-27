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بناءً على التقارير الواردة من الأرصاد

تعليق الدارسة الحضورية غدًا لطلاب الدراسات العليا في جامعة جدة

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ مساءً
تعليق الدارسة الحضورية غدًا لطلاب الدراسات العليا في جامعة جدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة جدة تعليق الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية ليوم غدٍ السبت.

وجاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

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يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد نبه عن الحالة المطرية لمنطقة مكة المكرمة، مشيرًا إلى هطول أمطار غزيرة عليها.

طقس جدة

وقال حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد: إن هناك فرصًا لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأوضح القحطاني أن الحالة المطرية ستكون مستمرة حتى يوم‫ الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أن الحالة المؤثرة حاليًّا ستنتهي تدريجيًّا خلال الساعات المقبلة.

كما أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه؛ نظرًا لتعرض جميع محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية بدايةً من الجمعة المقبل حتى الثلاثاء حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

المدني يحذر

كذلك دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

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