تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المدينة المنورة وبدر وخيبر ووادي الفرع

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قررت إدارة التعليم في المدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الإدارات التعليمية بسبب حالة الطقس المتوقعة.
وقالت الإدارة في بيان لها إنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الأحد 14 / 4 / 1445هـ وذلك عبر منصة مدرستي بجميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بـ المدينة المنورة ومكاتبها الداخلية، والمكاتب الخارجية (بدر – خيبر – وادي الفرع).
وكان إدارة التعليم في منطقة مكة المكرمة قررت تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد غدًا في العديد من الإدارات التعليمية من بينها مدارس مكة المكرمة، الجموم، بحرة، الكامل.
كما تقرر تحويل الدراسة عن بعد لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس التابعة لإدارة الإشراف التربوي بالليث ومكتب التعليم بأضم، وفي مدارس جدة ورابغ وخليص وكذلك مدارس تعليم القنفذة وجامعة الملك عبدالعزيز وفرعها برابغ.