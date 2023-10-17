تعليق جلسة مجلس الأمن بطلب عربي بسبب ضعف مشروع القرار البرازيلي

أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بتعليق جلسة مجلس الأمن بطلب عربي بسبب ضعف مشروع القرار البرازيلي.

وكان من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أكدت الأمم المتحدة ومصادر دبلوماسية تحدثت عن تقديم مشروعي قرارين في هذا الشأن.

قرار روسي

ووزعت روسيا الجمعة على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار سيتم التصويت عليه يدعو إلى “وقف إنساني فوري ودائم ويتم احترامه تمامًا لإطلاق النار” وإيصال المساعدات الإنسانية “من دون معوقات” إلى قطاع غزة المحاصر، بحسب المصادر المذكورة.

قرار برازيلي

كذلك، ستقدم البرازيل التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر مشروع قرار يدين “الهجمات الإرهابية المشينة لحماس”، بحسب نص المشروع.

وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر إلى تسوية أحياء بالأرض، وتسبب في أزمة إنسانية لا توصف بالقطاع.