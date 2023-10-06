تعليق مثير من حساب الأهلي بعد الفوز على الاتحاد

علق الحساب الرسمي للنادي الأهلي في منصة “إكس” على فوز الراقي على جاره الاتحاد في ديربي جدة اليوم بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تعليق مثير

وقال حساب النادي مع نشر صورة تيفو جماهيري لمشجع اتحادي يبكي بعد الخسارة من الراقي: “نعم نحن نتذكر”.

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق الراقي بهدف دون رد سجله النجم الإيفواري فرانك كيسيه في الدقيقة الـ30.

فوز ثمين لـ الأهلي

وفي الشوط الثاني، كثف نادي الاتحاد من هجماته محاولًا إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، ثم سجل الفرنسي كريم بنزيما هدف التعادل للاتحاد، ولكن تم إلغاؤه من قبل الحكم بسبب وجود مخالفة على البرازيلي إيجور كورونادو قبل وصول الكرة لبنزيما.

وظل الراقي متفوقًا في النتيجة ليفوز الفريق بهدف دون رد ويصل رصيده من النقاط إلى 19 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نادي الاتحاد عند 19 نقطة في المركز الرابع.