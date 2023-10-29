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طالب الإسرائيليين بحماية المدنيين

تفاصيل مكالمة بين بايدن ونتنياهو بشأن غزة

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ مساءً
تفاصيل مكالمة بين بايدن ونتنياهو بشأن غزة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، اليوم الأحد، أن هناك الآلاف من الفلسطينيين قتلوا خلال العمليات في غزة، مؤكدًا تأييد حماية المدنيين.

مكالمة بين نتنياهو وبايدن

وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أن وسعت إسرائيل عمليات التوغل البري خلال حربها على غزة التي دخلت أسبوعها الرابع. ولم يوفر البيان مزيدًا من التفاصيل، نقلًا عن رويترز.

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وأضاف سوليفان في تصريح لشبكة سي إن إن، أن الإدارة الأمريكية تحدثت إلى الإسرائيليين عن حماية المدنيين، لافتًا إلى أن حماس أخذت رهائن ووضعت المدافع بين المدنيين لكن هذا ليس عذرًا ويجب حماية المدنيين.

المفاوضات قائمة

وأردف مستشار الأمن القومي الأمريكي: “نعتقد أن على الإسرائيليين اتخاذ كل الخطوات لحماية المدنيين”.

وذكر المسؤول الأمريكي أن المحادثات حول المفاوضات قائمة، واصفًا إياها بالصعبة، معتبرًا أن حماس ليست واضحة في موضوع إطلاق سراح الرهائن.

تحميل نتنياهو المسؤولية

وصرح سوليفان مسترسلًا: “على نتنياهو مسؤولية السيطرة على المستوطنين الذين يهاجمون العرب في الضفة الغربية، وننتظر أن تكون هناك محاسبة”.

وفي ذات السياق، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد: إن هناك حاجة لوقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، والذي تسبب في مقتل وتشريد العديد من المدنيين الفلسطينيين في الأيام القليلة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان: “فرنسا تطالب السلطات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان الفلسطينيين”، نقلًا عن رويترز.

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