تواصل+ مبادرة نوعية ابتكارية لتنمية طاقات الموهوبين في الإعلام وتطوير قدراتهم

أقامت وزارة الإعلام لقاء “شركاء الإعلام”، بحضور وزير الإعلام سلمان الدوسري، والشركاء من القطاع الخاص، والمهتمين والمختصين، بهدف تطوير الشراكة بين الجانبين، وتعزيز التعاون، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، في تطوير رأس المال البشري في مجالات الإعلام، ويخلق مواطن منافس عالميًّا.

ووقعت وزارة الإعلام، ممثلة بمركز التواصل الحكومي، مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية البشرية “هدف”، لدعم قطاع الإعلام وتطويره، من خلال التدريب والتأهيل، وذلك يرفع من قدرات الكفاءات الإعلامية، ويحسن مهارات الموهوبين، ويسهم في توطين المهن الإعلامية.

ويوفر لقاء “شركاء الإعلام” مساحة تواصلية حيوية مهمة بين وزارة الإعلام والإعلاميين، من رؤساء تحرير الصحف، ومديري القنوات التلفزيونية والإذاعية، ومسؤولي الحسابات الإخبارية، وكتاب الرأي والمؤثرين، بهدف مناقشة تحديات الإعلام ومستقبله، وسبل تطويره.

وأطلقت وزارة الإعلام 5 مبادرات نوعية مبتكرة خلال لقاء “شركاء الإعلام”، بهدف تطوير قطاع الإعلام هي: أكاديمية الإعلانات الرقمية، تواصل+ للتدريب المهني، برنامج تدريب القيادات الإعلامية، ميديازون، متحدثون+، توفر فرصًا استثمارية نوعية في الموارد البشرية الإعلامية، تدعم ثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وتسهم في الوصول إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030، لتطوير اقتصاد مزدهر، تقوده قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.

تواصل+

وتعد مبادرة “تواصل+” إحدى المبادرات النوعية الابتكارية للمحتوى الرقمي Ignite، التي توفر فرص التدريب في صناعة المحتوى لحديثي التخرج أثناء العمل، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية الإعلامية، ويحسن القدرات الوطنية ويعززها مهنيًّا.

وتعمل مبادرة “تواصل+” على تنمية طاقات الموهوبين في قطاع الإعلام وتطوير قدراتهم، من خلال عدة مسارات تتمثل في الإعلانات الرقمية، والألعاب الرقمية، والفيديو الرقمي، والصوتيات الرقمية، وهو ما يحفزهم على العمل في تلك المجالات، ويساعد على توطينها.

ووقع الشريك الإستراتيجي صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” اتفاقية مع مركز التواصل الحكومي، التي تساعد في توفير الدعم للمتدربين المنضمين لمبادرة “تواصل+”، من خلال تقديم بالمكافآت المالية، والتوظيف، مما يحقق التكامل ويقوي التعاون، ويقود إلى نتائج إيجابية مثمرة في الواقع.

وتستهدف مبادرة “تواصل+” رفع كفاءة الموهوبين في قطاع الإعلام مهنيًّا، وتعزيز العلاقة مع الجامعات والأكاديميات، والقطاع الخاص داخل المملكة، وهذا يسهم في تهيئة حديثي التخرج لسوق العمل في مجال المحتوى الرقمي.