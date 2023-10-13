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موديلات حديثة ستنعش الأسواق

توقعات بانخفاض أكبر في أسعار السيارات بعد دخول منافسين جدد

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ مساءً
توقعات بانخفاض أكبر في أسعار السيارات بعد دخول منافسين جدد
المواطن - فريق التحرير

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توقع خبراء انخفاض أسعار السيارات في المملكة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تدخل الدولة للحد من احتكار الوكلاء وتشجيع المنافسة في القطاع.

احتكار

وقال معلقون على منصة إكس: إن ارتفاع أسعار السيارات كان نتيجة احتكار الوكيل الواحد للسيارات وقطع غيارها في السعودية، وكذلك استغلال بعض الوكلاء لدعم الدولة وتشجيعها لهم حينما صدر القرار السامي بعدم السماح للأجنبي بممارسة التجارة محليًّا إلا عبر وكيل سعودي فقام البعض باستغلال ذلك الاهتمام ليتحكموا بالأسعار حتى جنوا الأموال الطائلة ومن ثم تمكنوا بذكاء من الدخول إلى عقر دار الشركات الأم المصنعة عبر المساهمات والمشاركة في راس المال لكي يسيطروا على السوق المحلي.

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انخفاض أسعار السيارات

من جهته، رد الخبير في مجال السيارات طارق طراد، خلال حلوله ضيفًا في برنامج يا هلا على سؤال بشأن “التوقعات حول انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة القادمة”.

وقال: “نحن الآن نجني ثمار الرقابة على سوق السيارات، وهناك انخفاض في الأسعار، ووجود موديلات حديثة ستنعش الأسواق، ودخول منافسين جدد”.

ولفت إلى دخول الوكالات الصينية المنافسة سوق السيارات بشكل مستمر، مشددًا على أنه لا يوجد احتكار الآن ما أدى إلى تنوع المنافسات.

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