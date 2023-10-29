ثنائية رونالدو وتاليسكا الأكثر مساهمة بالأهداف في العالم هذا الموسم

يُقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليتصدرا قائمة خاصة.

رونالدو وتاليسكا الثنائية الأنجح

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، إلى أن ثنائية كريستيانو رونالدو وتاليسكا هي الأكثر تسجيلًا ومساهمة بالأهداف في العالم خلال منافسات الموسم الحالي 2023\ 2024.

وشارك رونالدو في 20 مباراة هذا الموسم، وساهم في تسجيل 28 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 20 مرة، وقدم 8 تمريرات حاسمة، بمعدل المساهمة بهدف كل 63 دقيقة، ومنحته شبكة “سوفاسكور” تقييمًا بـ7.86 درجة.

على الجانب الآخر، خاض تاليسكا، 17 مباراة خلال منافسات الموسم الحالي، وساهم في إحراز 19 هدفًا، حيث تمكن من تسجيل 15 هدفًا، وصنع 4 أهداف، ليكون مساهمًا بهدف كل 74 دقيقة، وحصل على تقييم 7.75 درجة.

خسارة الفيحاء ضد النصر

وشارك الثنائي في مباراة الفيحاء ضد النصر بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وساهما في فوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 25 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 14 نقطة في المركز الثامن.