Icon

موعد مباراة العودة بين الأهلي المصري وصن داونز Icon سعر المتر في حي النرجس بالرياض يصل 5 آلاف ريال Icon ثلاثية تُهدي الفوز لـ ليفربول ضد نوتنغهام Icon الشيخ المطلق يوضح حكم خصم المخالفات المرورية من راتب السائق Icon رابط التسجيل في مبادرة تعليم الباحة لتأهيل شاغلي الوظائف التعليمية Icon وظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر Icon وظائف شاغرة لدى شركة طيران أديل Icon رونالدو ومحرز وباتنا الأكثر صناعة للأهداف Icon لحظة تدفق الشلالات بعد أمطار تبوك Icon مساند: 2000 ريال ومنع العمل بالسعودية عقوبة العاملة المنزلية المخالفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد تألقهما اللافت مع النصر

ثنائية رونالدو وتاليسكا الأكثر مساهمة بالأهداف في العالم هذا الموسم

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣١ مساءً
ثنائية رونالدو وتاليسكا الأكثر مساهمة بالأهداف في العالم هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليتصدرا قائمة خاصة.

رونالدو وتاليسكا الثنائية الأنجح

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، إلى أن ثنائية كريستيانو رونالدو وتاليسكا هي الأكثر تسجيلًا ومساهمة بالأهداف في العالم خلال منافسات الموسم الحالي 2023\ 2024.

قد يهمّك أيضاً
تقويم فعاليات جدة يفوز بجائزة مكة للتميز

تقويم فعاليات جدة يفوز بجائزة مكة للتميز

وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات

وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات

رونالدو وتاليسكا
كريستيانو وتاليسكا – المصدر @AlNassrFC

وشارك رونالدو في 20 مباراة هذا الموسم، وساهم في تسجيل 28 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 20 مرة، وقدم 8 تمريرات حاسمة، بمعدل المساهمة بهدف كل 63 دقيقة، ومنحته شبكة “سوفاسكور” تقييمًا بـ7.86 درجة.

كريستيانو رونالدو - دوري روشن السعودي
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

على الجانب الآخر، خاض تاليسكا، 17 مباراة خلال منافسات الموسم الحالي، وساهم في إحراز 19 هدفًا، حيث تمكن من تسجيل 15 هدفًا، وصنع 4 أهداف، ليكون مساهمًا بهدف كل 74 دقيقة، وحصل على تقييم 7.75 درجة.

أندرسون تاليسكا
تاليسكا – المصدر @AlNassrFC

خسارة الفيحاء ضد النصر

وشارك الثنائي في مباراة الفيحاء ضد النصر بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وساهما في فوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 25 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 14 نقطة في المركز الثامن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة

وظائف
موعد الاختبارات النهائية وإجازة الفصل الدراسي الأول
السعودية اليوم

موعد الاختبارات النهائية وإجازة الفصل الدراسي الأول

السعودية اليوم
فرانك كيسيه يستعيد بريقه مع الأهلي
الرياضة

فرانك كيسيه يستعيد بريقه مع الأهلي

الرياضة
الاتحاد يسعى لاستعادة توازنه أمام القوة الجوية
آخر الاخبار

الاتحاد يسعى لاستعادة توازنه أمام القوة الجوية

آخر الاخبار
النصر يستهدف الفوز الثاني بـ أبطال آسيا
آخر الاخبار

النصر يستهدف الفوز الثاني بـ أبطال آسيا

آخر الاخبار
تضاعف عدد الأثرياء المالكين لأكثر من 100 مليون دولار حول العالم
العالم

تضاعف عدد الأثرياء المالكين لأكثر من 100...

العالم
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة أبها والرياض
آخر الاخبار

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة أبها...

آخر الاخبار
‏وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا مع الرياض على إعادة مباراة الاتحاد وسباهان
الرياضة

‏وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا مع الرياض على...

الرياضة