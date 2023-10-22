ثنائية كريستيانو رونالدو وتاليسكا تخطف الأنظار

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واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا، تألقهما اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليكونا الثنائية الأبرز هذا الموسم.
ولعب النصر ضد ضمك بالأمس على ملعب “الأول بارك”، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف، سجلهما من ركلتين حرتين رونالدو وتاليسكا.
وتُعد مباراة النصر ضد ضمك، هي الرابعة في دوري روشن السعودي، والسادسة في جميع البطولات هذا الموسم، التي ينجح كريستيانو رونالدو وتاليسكا في التسجيل فيها سويًا، وانتهت كافة اللقاءات بفوز العالمي.
وسجل كريستيانو رونالدو وتاليسكا في مباراة واحدة سويًا بدوري روشن السعودي، أمام كل من؛ الرائد، الطائي والأهلي، بالإضافة إلى مواجهة ضمك.
ونجح رونالدو وتاليسكا في التسجيل معًا أمام الاتحاد المنستيري في مرحلة المجموعات بالبطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”، كما هز الثنائي الشباك ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي في دوري أبطال آسيا.
وعزز كريستيانو رونالدو تواجده في صدارة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 11 هدفًا، كما أنه الأكثر صناعة للأهداف بـ5 تمريرات حاسمة، فيما واصل تاليسكا هز الشباك مع النصر للمباراة الثامنة على التوالي بجميع المسابقات.