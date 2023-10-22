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ثنائية كريستيانو رونالدو وتاليسكا تخطف الأنظار

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
ثنائية كريستيانو رونالدو وتاليسكا تخطف الأنظار
المواطن - فريق التحرير

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واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا، تألقهما اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليكونا الثنائية الأبرز هذا الموسم.

فوز النصر ضد ضمك

ولعب النصر ضد ضمك بالأمس على ملعب “الأول بارك”، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف، سجلهما من ركلتين حرتين رونالدو وتاليسكا.

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نادي النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

كريستيانو رونالدو وتاليسكا يتألقان

وتُعد مباراة النصر ضد ضمك، هي الرابعة في دوري روشن السعودي، والسادسة في جميع البطولات هذا الموسم، التي ينجح كريستيانو رونالدو وتاليسكا في التسجيل فيها سويًا، وانتهت كافة اللقاءات بفوز العالمي.

وسجل كريستيانو رونالدو وتاليسكا في مباراة واحدة سويًا بدوري روشن السعودي، أمام كل من؛ الرائد، الطائي والأهلي، بالإضافة إلى مواجهة ضمك.

كريستيانو رونالدو وتاليسكا - النصر
كريستيانو وتاليسكا – المصدر @AlNassrFC

ونجح رونالدو وتاليسكا في التسجيل معًا أمام الاتحاد المنستيري في مرحلة المجموعات بالبطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”، كما هز الثنائي الشباك ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي في دوري أبطال آسيا.

وعزز كريستيانو رونالدو تواجده في صدارة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 11 هدفًا، كما أنه الأكثر صناعة للأهداف بـ5 تمريرات حاسمة، فيما واصل تاليسكا هز الشباك مع النصر للمباراة الثامنة على التوالي بجميع المسابقات.

كريستيانو رونالدو وتالبسكا
رونالدو وتالبسكا – المصدر @SPL

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