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الجامعة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة

جامعة الإمام: سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه فيديو متداول لأحد منسوبينا

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
جامعة الإمام: سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه فيديو متداول لأحد منسوبينا
المواطن - فريق التحرير

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أكدت جامعة الإمام محمد بن سعود أن مقطع الفيديو المتداول لأحد منسوبيها عبر شبكات التواصل الاجتماعية، والذي أشار فيه إلى اسم الجامعة، وتناول فيه قضية خارجة عن اختصاصه وبعيدة عن تخصصه العلمي، لا يمثل وجهة نظر الجامعة.

وقال المتحدث باسم جامعة الإمام محمد بن سعود على منصة إكس: إن الجامعة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا الأمر.

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