جامعة الإمام: سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه فيديو متداول لأحد منسوبينا أسئلة شائعة لزيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي طرق تحديث رقم الجوال على أبشر أعراض شائعة لمتلازمة القولون العصبي أرقام مفزعة عن الدول الأكثر إصابة بالسرطان وأعلى معدل وفيات بسببه موسم الرياض يعلن عن نزالات مذهلة في UFC Fight Night 600 عارض من 17 دولة في معرض فابكس السعودية 2023 3 سنوات يسدد ثمن الوحدة السكنية في بوابة طيبة ولم تُبْنَ! تقاطع حي الراقي بخميس مشيط ازدحام وارتباك: الصامل اللي يعدي! فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية بـ رئاسة أمن الدولة
أكدت جامعة الإمام محمد بن سعود أن مقطع الفيديو المتداول لأحد منسوبيها عبر شبكات التواصل الاجتماعية، والذي أشار فيه إلى اسم الجامعة، وتناول فيه قضية خارجة عن اختصاصه وبعيدة عن تخصصه العلمي، لا يمثل وجهة نظر الجامعة.
وقال المتحدث باسم جامعة الإمام محمد بن سعود على منصة إكس: إن الجامعة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا الأمر.