هدف جوتا قد يُغير مصيره في الاتحاد معلمة قرآن ولغة عربية براتب 1700 ريال في بعض المدارس الأهلية! جدال ساخن بين العنزي والحريري بسبب ماجد عبدالله وليد الفراج: الإضاءة في الملاعب تُعيق نقل مباريات دوري روشن كيف تقي نفسك من أمراض الشتاء؟ سبعيني يقتل طفلًا مسلمًا بـ 26 طعنة في إيلينوي الأمريكية أرقام سلبية لـ بروزوفيتش في مباراة ويلز ضد كرواتيا صحوة منتخب ألمانيا تقلق المكسيك موعد مباراة السعودية ومالي والقناة الناقلة محمود عباس: سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني
دخل الناقدان الرياضيان محمد العنزي وسامي الحريري في جدال ونقاش ساخن، وذلك بسبب الحديث حول فوز ماجد عبدالله نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق بلقب أفضل لاعب في آسيا 3 مرات.
كانت البداية من الناقد الرياضي سامي الحريري الذي قال في برنامج “أكشن مع وليد”: “كيف يُمكن للاعب تُوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا 3 مرات في 3 أعوام، أن يُقال إنه نالها ولم نرَ صورة واحدة لهذا الإنجاز مع إن وقتها كانت المباريات تُنقل وكذلك نهائي كأس أمم آسيا 1984”.
وأضاف الحريري: “تلك الجوائز ليست رسمية وغير مُعترف بها”.
فرد العنزي بقوة على الحريري قائلًا: “يبدو أنك لم ترى ماجد وكنت صغيرًا حينها هو حصل عليها 3 مرات وقولك بأن الجائزة استُحدثت يعني أن الجوائز التي فاز بها رسمية، من ينتقص من ماجد فهو ناقص”.
وعلق الحريري قائلًا: “العيب إذا خرج من أهل العيب مو عيب”.
يذكر أن ماجد عبدالله كان فاز مع المنتخب السعودي بلقبين في بطولة كأس أمم آسيا عامي 1984 و1988.
بسبب ماجد عبدالله نقاش ساخن بين محمد العنزي وسامي الحريري 🔥
ناصر الهويدي يؤكد : ماجد عبدالله فوق النقد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 15, 2023