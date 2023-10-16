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حول فوزه بجائزة أفضل لاعب في آسيا

جدال ساخن بين العنزي والحريري بسبب ماجد عبدالله

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ صباحاً
جدال ساخن بين العنزي والحريري بسبب ماجد عبدالله
المواطن - فريق التحرير

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دخل الناقدان الرياضيان محمد العنزي وسامي الحريري في جدال ونقاش ساخن، وذلك بسبب الحديث حول فوز ماجد عبدالله نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق بلقب أفضل لاعب في آسيا 3 مرات.

كانت البداية من الناقد الرياضي سامي الحريري الذي قال في برنامج “أكشن مع وليد”: “كيف يُمكن للاعب تُوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا 3 مرات في 3 أعوام، أن يُقال إنه نالها ولم نرَ صورة واحدة لهذا الإنجاز مع إن وقتها كانت المباريات تُنقل وكذلك نهائي كأس أمم آسيا 1984”.

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وأضاف الحريري: “تلك الجوائز ليست رسمية وغير مُعترف بها”.

فرد العنزي بقوة على الحريري قائلًا: “يبدو أنك لم ترى ماجد وكنت صغيرًا حينها هو حصل عليها 3 مرات وقولك بأن الجائزة استُحدثت يعني أن الجوائز التي فاز بها رسمية، من ينتقص من ماجد فهو ناقص”.

وعلق الحريري قائلًا: “العيب إذا خرج من أهل العيب مو عيب”.

يذكر أن ماجد عبدالله كان فاز مع المنتخب السعودي بلقبين في بطولة كأس أمم آسيا عامي 1984 و1988.

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