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جلطة القلب الصامتة قد تحدث دون ألم

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٨ مساءً
جلطة القلب الصامتة قد تحدث دون ألم
المواطن - فريق التحرير

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أكد استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن جلطة القلب الصامتة قد تحدث دون شعور الشخص بألم.

لا ألم

وأضاف النمر، عبر منصة (إكس)، أن الجلطة في القلب من الممكن حدوثها، دون أن يشعر الشخص بألم خاصةً كبار السن غير المتحكمين بالسكري ولا يظهر تغير واضح في تخطيط القلب.

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وبيّن استشاري طب القلب، أن ضيق الصمام الأورطي الشديد يؤدي إلى ألم في الصدر وضيق تنفس وإغماء، ولابد في تلك الحالة من استبدال ذلك الصمام.

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