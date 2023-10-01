جماهير الأخضر تنتقد أحمد آل جبيع بعد خطئه أمام أوزبكستان اعتدال وتليجرام يزيلان أكثر من 10 ملايين محتوى مخالف ويغلقان 2069 قناة متطرفة رقم سلبي لـ فيرمينيو بعد التعادل مع اتفاق جيرارد وظائف هندسية شاغرة لدى ياسرف طريقة إرسال رسالة تلقائية من صندوق بريد مشترك في Office 365 11 وظيفة شاغرة بشركة طيران الرياض نجم وولفرهامبتون يُعاقب جوارديولا ومانشستر سيتي وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس بنين غياب ميسي المتواصل عن إنتر ميامي يُحير الجماهير
انتقدت جماهير الكرة السعودية، الحارس أحمد آل جبيع حارس مرمى نادي الهلال والمعار إلى القادسية، بعد خطئه في مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم في ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022.
وكان اللاعب أليشر أوديلوف سجل الهدف الثاني للمنتخب الأوزبكي في شباك الأخضر الأولمبي في الدقيقة الـ44 مستغلًا الخروج الخاطئ من الحارس آل جبيع، في مباراة خسرها المنتخب السعودي بنتيجة 2-1 ليودع بعدها دورة الألعاب الآسيوية.
الجماهير انتقدت تسرع آل جبيع، بسبب تسجيل المنتخب الأوزبكي للهدف الثاني وإهدار أي فرصة لعودة المنتخب السعودي في المباراة، حيث سجل منتخب أوزبكستان هدفين نظيفين خلال الشوط الأول، ثم قلص اللاعب محمد مران الفارق للأخضر بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة الـ 66 من عمر المباراة.
وبعد فوز أوزبكستان أُقيمت 3 مباريات ضمن منافسات دور ربع النهائي في دورة الألعاب الآسيوية، حيث فاز المنتخب الياباني ضد كوريا الشمالية، وخسر المنتخب الإيراني ضد منتخب هونج كونج بينما يلعب المنتخب الصيني ضد المنتخب الكوري الجنوبي حاليًا.