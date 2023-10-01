Icon

جماهير الأخضر تنتقد أحمد آل جبيع بعد خطئه أمام أوزبكستان Icon اعتدال وتليجرام يزيلان أكثر من 10 ملايين محتوى مخالف ويغلقان 2069 قناة متطرفة Icon رقم سلبي لـ فيرمينيو بعد التعادل مع اتفاق جيرارد Icon وظائف هندسية شاغرة لدى ياسرف Icon طريقة إرسال رسالة تلقائية من صندوق بريد مشترك في Office 365 Icon 11 وظيفة شاغرة بشركة طيران الرياض Icon نجم وولفرهامبتون يُعاقب جوارديولا ومانشستر سيتي Icon وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية Icon الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس بنين Icon غياب ميسي المتواصل عن إنتر ميامي يُحير الجماهير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022

جماهير الأخضر تنتقد أحمد آل جبيع بعد خطئه أمام أوزبكستان

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٦ مساءً
جماهير الأخضر تنتقد أحمد آل جبيع بعد خطئه أمام أوزبكستان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتقدت جماهير الكرة السعودية، الحارس أحمد آل جبيع حارس مرمى نادي الهلال والمعار إلى القادسية، بعد خطئه في مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم في ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022.

تسرع أحمد آل جبيع

وكان اللاعب أليشر أوديلوف سجل الهدف الثاني للمنتخب الأوزبكي في شباك الأخضر الأولمبي في الدقيقة الـ44 مستغلًا الخروج الخاطئ من الحارس آل جبيع، في مباراة خسرها المنتخب السعودي بنتيجة 2-1 ليودع بعدها دورة الألعاب الآسيوية.

قد يهمّك أيضاً
ماريوت الدولية توقع اتفاقية مع ⁧نيوم⁩ لافتتاح فندقين في تروجينا

ماريوت الدولية توقع اتفاقية مع ⁧نيوم⁩ لافتتاح فندقين في تروجينا

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد

الجماهير انتقدت تسرع آل جبيع، بسبب تسجيل المنتخب الأوزبكي للهدف الثاني وإهدار أي فرصة لعودة المنتخب السعودي في المباراة، حيث سجل منتخب أوزبكستان هدفين نظيفين خلال الشوط الأول، ثم قلص اللاعب محمد مران الفارق للأخضر بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة الـ 66 من عمر المباراة.

المنتخب السعودي الأولمبي - أحمد آل جبيع

مباريات ربع النهائي 

وبعد فوز أوزبكستان أُقيمت 3 مباريات ضمن منافسات دور ربع النهائي في دورة الألعاب الآسيوية، حيث فاز المنتخب الياباني ضد كوريا الشمالية، وخسر المنتخب الإيراني ضد منتخب هونج كونج بينما يلعب المنتخب الصيني ضد المنتخب الكوري الجنوبي حاليًا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مشروع أزيان بريدة يطرح 185 فيلا بمساحات تصل 346 م
السعودية اليوم

مشروع أزيان بريدة يطرح 185 فيلا بمساحات...

السعودية اليوم
التعليم: احتفالات اليوم الوطني على مدار الأسبوع في كافة المدارس
السعودية اليوم

التعليم: احتفالات اليوم الوطني على مدار الأسبوع...

السعودية اليوم
إنقاذ طفلة سكاكا لأخيها يرسخ أهمية منصات التواصل في التعلم
السعودية اليوم

إنقاذ طفلة سكاكا لأخيها يرسخ أهمية منصات...

السعودية اليوم
مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن
العالم

مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن

العالم
ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان يونايتد
الرياضة

ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان...

الرياضة
مواطنون يطالبون بالقضاء على ظاهرة البخشيش: يجب أن توأد
السعودية اليوم

مواطنون يطالبون بالقضاء على ظاهرة البخشيش: يجب...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في العليان القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في العليان القابضة

وظائف
درنة الليبية تستنجد
العالم

درنة الليبية تستنجد

العالم