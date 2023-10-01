جماهير الأخضر تنتقد أحمد آل جبيع بعد خطئه أمام أوزبكستان

انتقدت جماهير الكرة السعودية، الحارس أحمد آل جبيع حارس مرمى نادي الهلال والمعار إلى القادسية، بعد خطئه في مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم في ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022.

تسرع أحمد آل جبيع

وكان اللاعب أليشر أوديلوف سجل الهدف الثاني للمنتخب الأوزبكي في شباك الأخضر الأولمبي في الدقيقة الـ44 مستغلًا الخروج الخاطئ من الحارس آل جبيع، في مباراة خسرها المنتخب السعودي بنتيجة 2-1 ليودع بعدها دورة الألعاب الآسيوية.

الجماهير انتقدت تسرع آل جبيع، بسبب تسجيل المنتخب الأوزبكي للهدف الثاني وإهدار أي فرصة لعودة المنتخب السعودي في المباراة، حيث سجل منتخب أوزبكستان هدفين نظيفين خلال الشوط الأول، ثم قلص اللاعب محمد مران الفارق للأخضر بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة الـ 66 من عمر المباراة.

مباريات ربع النهائي

وبعد فوز أوزبكستان أُقيمت 3 مباريات ضمن منافسات دور ربع النهائي في دورة الألعاب الآسيوية، حيث فاز المنتخب الياباني ضد كوريا الشمالية، وخسر المنتخب الإيراني ضد منتخب هونج كونج بينما يلعب المنتخب الصيني ضد المنتخب الكوري الجنوبي حاليًا.