جماهير الإسماعيلي تنعى بشير عبدالصمد

فارق اللاعب المصري بشير عبدالصمد، نجم النادي الإسماعيلي المصري السابق، الحياة أمس الخميس عن عمر ناهز الـ57 عامًا.

وحرصت جماهير الإسماعيلي وبقية جماهير الكرة المصرية على نعي عبدالصمد الذي عُرف عنه أخلاقه العالية وقدراته الفنية المميزة.

إنجازات بشير عبدالصمد

وحصل نجم الإسماعيلي الراحل على لقب الدوري المصري موسم 1990- 1991 بجانب الفوز بلقب كأس مصر موسم 1996- 1997، كما نال لقب هداف الدوري موسم 1993- 1994.

يذكر أن الراحل وُلد في 29 أغسطس من عام 1966 حيث حصل على بكالوريوس تجارة ثم انتقل للعب مع الإسماعيلي من نادي طوخ.