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استعدادًا لمواجهة الفيحاء في دوري روشن

جماهير النصر: وعدنا الدرة السبت

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٠ مساءً
جماهير النصر: وعدنا الدرة السبت
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت فئات عريضة من جماهير نادي النصر دعمها الكامل للفريق في مباراة الفيحاء في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتُقام المباراة بعد غدٍ في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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دعم لفريق النصر

وعبر منصة “إكس” دشن جمهور العالمي وسمًا بعنوان “لأجل النصر السبت وعدنا في الدرة”.

ويتواجد العالمي قبل المباراة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد فريق الفيحاء في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

النصر في دوري أبطال آسيا
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

مباريات الغد في دوري روشن

وسوف تُختتم مباريات الجولة الـ11 بعد غد بإقامة 3 مباريات وهم “أبها ضد الشباب” في الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة، الفيحاء ضد النصر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة، الوحدة ضد الاتفاق في تمام الساعة التاسعة مساءً”.

وفي اليوم، تُفتتح مباريات الجولة الـ11 بمواجهتين عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب الخليج ضد التعاون على إستاد الأمير محمد بن فهد، ويُلاقي ضمك نظيره الأخدود على ملعب نادي ضمك.

وفي المواجهة الثالثة، يلعب الاتحاد ضد نظيره الحزم، عند الساعة التاسعة مساء، على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وفي الغد، يلعب الطائي والرياض في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

أما الرائد والفتح فسيلعبان ضد بعضهما البعض في السادسة مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وفي ختام مباريات الغد يلعب الهلال ضد الأهلي على ملعب الملك فهد الدولي في قمة مباريات الجولة الـ11 حيث تنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

 

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